Giaveno (To): Colpi di pistola per una lite condominiale, arrestati 2 uomini

I Carabinieri della Stazione di Giaveno hanno tratto in arresto due uomini, di 53 e 22 anni che, al culmine di una lite si sono resi responsabili di aver minacciato e percosso un condomino residente nel comune della Val Sangone.

Le motivazioni, che sarebbero legate a dissidi insorti a causa della verniciatura della tromba di una scala comune del condominio, ha fatto scattare l’ira dei due uomini, rispettivamente suocero e genero.

Entrambi si sono presentati a casa della vittima armati di pistola e di bastone. Dopo averlo percosso con schiaffi e puntato l’arma alla tempia, uno dei due avrebbe esploso, a scopo intimidatorio, un colpo d’arma da fuoco in aria.

I carabinieri, subito allertati tramite segnalazione al 112, sono poi riusciti a trovare i due uomini nell’abitazione del genero, distante poco meno di 2 kilometri.

Sul luogo dell’evento delittuoso i militari, con l’ausilio del personale della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comado Provinciale di Torino, hanno rinvenuto un bossolo esploso cal. 7,65.

Ancora in corso invece le ricerche dell’arma da fuoco utilizzata. I due sono stati arrestati in flagranza di reato, in concorso, perché gravemente indiziati di “porto e detenzione abusiva di arma da sparo in luogo pubblico” “minaccia aggravata dall’uso di arma da fuoco”, “percosse aggravate” e “accensioni ed esplosioni pericolose”.

Il provvedimento a carico dei soggetti citati è stato emesso durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza.