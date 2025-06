Giorgia Meloni: “Economia resiliente, obiettivo ridurre le tasse. Sui flussi migratori serve una risposta europea comune”

Nel corso di un videomessaggio indirizzato all’assemblea annuale di Confcommercio, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato con determinazione la tenuta dell’economia nazionale, ponendo l’accento su indicatori positivi sia sul versante della crescita che su quello dell’occupazione. “L’economia sta dimostrando la sua solidità e resilienza, anche e soprattutto sul fronte occupazionale”, ha dichiarato, sottolineando i dati “incoraggianti” relativi al PIL e al record storico di occupati.

A suo dire, questo risultato sarebbe frutto di una sinergia virtuosa tra scelte politiche e protagonismo del tessuto produttivo nazionale: “È merito vostro, delle imprese e dei lavoratori italiani”, ha affermato. Meloni ha poi rivendicato il ruolo del governo nel creare “le condizioni migliori per crescita e solidità”, attribuendo in particolare al settore terziario la funzione di traino dell’economia italiana. In ambito fiscale, ha ribadito un impegno già più volte enunciato: “Il nostro obiettivo è abbassare le tasse a tutti”.

Sul fronte europeo, la premier ha annunciato che, su richiesta dell’Italia — sostenuta da Francia, Grecia e Malta — sarà inserito all’ordine del giorno della prossima riunione dei ministri dell’Interno dell’Unione Europea, in programma il 13 giugno a Lussemburgo, un confronto approfondito sugli sviluppi della situazione in Libia e sulle conseguenze che essa può comportare in termini di flussi migratori e sicurezza dell’intera area comunitaria. L’obiettivo, ha spiegato, è quello di “identificare possibili risposte comuni” da parte dei Paesi membri.

Parallelamente, in un messaggio diffuso sui suoi canali social, Giorgia Meloni ha voluto lanciare un segnale forte sul contrasto all’immigrazione irregolare: “Il governo continuerà a combattere le illegalità legate all’immigrazione. L’Italia non è terra di conquista per trafficanti di permessi e per chi vive di furbizie e scorciatoie. Avanti senza paura”, ha scritto.

