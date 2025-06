Il nuovo Presidente di Federsanità ANCI Lazio è Arturo Cavaliere

Roma, 11 Giugno – E’ con grande soddisfazione che il SIFO accoglie l’elezione di Arturo Cavaliere a Presidente di Federsanità ANCI Lazio. L’elezione, avvenuta oggi durante l’Assemblea Congressuale, porta il Cavaliere a guidare la federazione regionale per i prossimi cinque anni.

“Sono onorato per questa nomina – ha dichiarato Arturo Cavaliere – e ringrazio tutti i componenti dell’Assemblea Regionale laziale di Federsanità. Metto a disposizione la mia esperienza per lavorare insieme sui temi dell’integrazione socio sanitaria e del miglioramento dei servizi sul territorio. L’auspicio e l’obiettivo di questo mandato e far sì che Federsanità ANCI Lazio – ha spiegato – possa in maniera autorevole contribuire a questa fase di riforma del Servizio Sanitario Regionale attraverso un apporto di idee, di iniziativa che parte dal basso per essere una voce autorevole e innovativa, soprattutto grazie al dialogo con ANCI”.

Presidente SIFO dal 2020, Arturo Cavaliere è attualmente DG dell’ASL di Frosinone dopo essere stato Direttore Generale alla Asl Roma 6, della Uoc presso l’Azienda ospedaliera universitaria Sant’Andrea, della ASL Viterbo e dell’Istituto Dermopatico Immacolata – IRCCS. Radicata sul territorio ed estremamente rappresentativa dei suoi soci, Federsanità ANCI Lazio è la rete federativa che rappresenta ed unifica in un unico contesto i comuni laziali con le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere e gli IRCCS regionali.

comunicato stampa