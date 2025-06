Intercettata rotta del traffico di cocaina tra Olanda e Italia

Le autorità italiane e olandesi hanno collaborato per smantellare una rotta del traffico di cocaina dai Paesi Bassi alla Sardegna. Dopo un’indagine durata quattro anni, due sospettati sono stati arrestati in Italia e uno nei Paesi Bassi durante una giornata d’azione l’11 giugno.

Le autorità italiane stavano indagando su un gruppo criminale con sede nella Sardegna meridionale, composto da otto individui che importavano grandi quantità di cocaina dai Paesi Bassi. La droga veniva caricata su veicoli con scomparti nascosti sul fondo. Dopo aver nascosto la cocaina, i veicoli venivano trasportati in Italia, dove la droga veniva venduta ai trafficanti locali in Sardegna. Durante le indagini, sono stati sequestrati oltre 20 chilogrammi di cocaina pura e tre corrieri sono stati arrestati.

La cooperazione con i Paesi Bassi è iniziata quattro anni fa sulla base di un’assistenza legale reciproca a livello di polizia e giudiziario. È culminata in una giornata di azione l’11 giugno, che si è svolta contemporaneamente in Italia e nei Paesi Bassi. Durante la giornata, due sospettati sono stati arrestati in Italia e uno nei Paesi Bassi. In Italia, sono stati sequestrati 3 milioni di euro e 90 beni, oltre a conti bancari e veicoli. Nei Paesi Bassi sono stati sequestrati parte dei profitti di 600.000 euro dell’indagato olandese.

Eurojust ha coordinato la cooperazione internazionale nell’indagine transfrontaliera, garantendo l’esecuzione di quattro ordini europei di indagine per raccogliere informazioni e proseguire le indagini sulla rete criminale. L’Agenzia ha supportato la giornata d’azione dell’11 giugno preparando il mandato d’arresto europeo eseguito nei Paesi Bassi.

L’operazione è stata condotta dalle seguenti autorità:

Italia : Procura della Repubblica di Cagliari – Direzione Distrettuale Antimafia; Guardia di Finanza di Cagliari – GICO (Unità Investigativa sulla Criminalità Organizzata – Sezione Antidroga)

Paesi Bassi : Procura della Repubblica di Zeeland-West-Brabant; Centro per l’assistenza legale internazionale in materia penale Zeeland-West-Brabant; Polizia Zeeland-West-Brabant

comunicato stampa – fonte: https://www.eurojust.europa.eu/news/dutch-italian-cocaine-trafficking-route-intercepted