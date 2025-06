Lotta contro i trafficanti di esseri umani che costringono le donne vittime a prostituirsi in Romania e nel Regno Unito

Con il sostegno di Eurojust ed Europol, le autorità romene e britanniche hanno intrapreso un’azione decisa contro una rete di trafficanti di esseri umani che ha costretto almeno 27 giovani vittime a prostituirsi. Nel corso di una giornata di azione coordinata, sono stati identificati dodici sospetti e sono stati perquisiti quaranta luoghi, mentre le vittime sono state portate in salvo. Eurojust ha sostenuto l’azione istituendo e finanziando una squadra investigativa comune (SIC) nel novembre 2024.

Dal 2019 gli autori hanno reclutato giovani vittime di sesso femminile provenienti da contesti poveri o da centri di assistenza sociale senza parenti, principalmente a Bucarest e nella regione romena di Prahova. Utilizzando il cosiddetto “metodo del ragazzo amante”, gli aggressori hanno promesso alle vittime opportunità di lavoro in settori come la ristorazione o il turismo, ma in realtà le hanno costrette a prostituirsi in Romania e nel Regno Unito. Questo spesso accadeva dopo che erano stati privati dei loro documenti d’identità.

La rete criminale dietro il traffico di esseri umani ha organizzato il trasporto e l’alloggio nel Regno Unito. Secondo le stime delle autorità rumene, esse avrebbero realizzato profitti fino a 5,3 milioni di EUR. Gli autori identificati sono sospettati di organizzare un gruppo criminale, di impegnarsi nella tratta continua di esseri umani, nello sfruttamento della prostituzione e nel riciclaggio di denaro.

Eurojust ha assistito le autorità romene e britanniche nell’istituzione e nel finanziamento della SIC, oltre a organizzare tre riunioni di coordinamento per preparare l’azione comune in entrambi i paesi. Gli esperti del Centro europeo contro il traffico di migranti (EMSC) di Europol hanno fornito supporto analitico e facilitato lo scambio di informazioni e dati operativi tra le autorità nazionali. Le operazioni sono state effettuate su richiesta e per conto delle seguenti autorità:

Romania: Direzione per le indagini sulla criminalità organizzata e il terrorismo (DIICOT) – Struttura centrale; Brigate di lotta contro il crimine organizzato di Ploiesti e Pitesti

Regno Unito: Crown Prosecution Service: Polizia metropolitana di Londra

