Massafra (Ta). Deposito agricolo destinato a deposito di droga

Comando Provinciale di Taranto – Massafra (Ta) , 11/06/2025 13:41

I militari dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Massafra hanno arrestato in flagranza di reato due uomini del posto, entrambi poco più che ventenni, presunti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di hashish. L’attività è scaturita da una mirata azione info-investigativa che ha condotto i Carabinieri a effettuare una perquisizione presso un deposito agricolo situato nell’agro di Massafra, nella disponibilità di uno degli arrestati.

Durante il controllo, all’interno del locale, sono stati rinvenuti 39 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 4 chilogrammi, verosimilmente destinati al mercato locale dello spaccio. La droga, confezionata in modo da facilitarne lo stoccaggio e la successiva suddivisione in dosi, è stata sottoposta a sequestro, unitamente ad altro materiale utile al proseguimento delle indagini. Il quantitativo recuperato sarà sottoposto ad analisi chimiche qualitative e quantitative da parte del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto e successivamente depositato presso l’Ufficio Corpi di Reato del Tribunale del capoluogo.

Gli arrestati, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, al termine delle formalità di rito e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Taranto, dove rimangono a disposizione per l’udienza di convalida.