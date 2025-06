Migranti irregolari e ipotesi italiani a Guantanamo: Tajani rassicura, “nessuna comunicazione ufficiale dagli USA”

Dopo le indiscrezioni riportate da un quotidiano statunitense, secondo cui circa 9.000 cittadini stranieri — inclusi alcuni italiani — potrebbero essere trasferiti nella base di Guantanamo Bay in quanto irregolari sul suolo americano, è intervenuto il ministro degli Esteri Antonio Tajani per fare chiarezza.

“Al momento non vi è alcuna comunicazione ufficiale da parte delle autorità statunitensi — ha precisato il titolare della Farnesina — esiste solo un articolo di stampa. Manteniamo comunque contatti costanti con la sicurezza interna degli Stati Uniti”.

Tajani ha poi tenuto a sottolineare che l’eventuale misura ipotizzata riguarderebbe esclusivamente cittadini di Stati che si rifiutassero di riaccogliere i propri connazionali espulsi dagli USA. “L’Italia è pronta, come sempre, a rispettare i propri obblighi internazionali e a riaccogliere i propri cittadini in posizione irregolare oltreoceano”, ha aggiunto.

Il ministro ha infine annunciato una telefonata istituzionale, prevista per domani, con il segretario per la Sicurezza Interna Alejandro Mayorkas e con l’omologo americano per gli Affari Esteri, il senatore Marco Rubio, al fine di ottenere ulteriori chiarimenti e rassicurazioni sulla vicenda. (foto di repertorio)

Federica Romeo