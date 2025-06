Morto Brian Wilson, fondatore dei Beach Boys

Il mondo della musica piange la scomparsa di Brian Wilson, leggendario co-fondatore e anima creativa dei Beach Boys, venuto a mancare all’età di 82 anni. La notizia del decesso, annunciata dalla famiglia sui social media, ha scosso fan e addetti ai lavori, sebbene fosse noto che Wilson soffrisse da tempo di demenza.

Con la sua visione rivoluzionaria, Brian Wilson ha plasmato il sound iconico dei Beach Boys, elevando la band a una delle formazioni più influenti e celebrate d’America. I suoi virtuosi arrangiamenti vocali e le complesse architetture musicali hanno definito un’epoca, catapultando il gruppo nell’olimpo delle stelle negli anni Sessanta.

Il suo genio ha dato vita a una serie di hit planetarie che continuano a risuonare ancora oggi, da inni solari come “California Girls” e “I Get Around” a capolavori di innovazione sonora come “Good Vibrations”. Indimenticabili anche brani come “Barbara Ann” e “Don’t Worry Baby”, testimonianze della sua straordinaria abilità nel comporre melodie accattivanti e armonie complesse.

Brian Wilson non è stato solo un musicista, ma un vero e proprio architetto del suono, la cui eredità artistica continuerà a influenzare generazioni di artisti. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma la sua musica, eterna e innovativa, vivrà per sempre.

Federica Romeo