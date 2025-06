Piano Mattei, Barbaro: Firmato accordo a Nizza tra Italia e Mauritania

La Mauritania è una delle nazioni focus del Piano Mattei per l’Africa

Nizza, 11 giugno 2025 – Il Sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica, Claudio Barbaro, ha firmato oggi a Nizza un Memorandum d’intesa con la Ministra per l’Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile della Mauritania, Messouda Baham Mohamed Laghdaf, per rafforzare la cooperazione tra i due Paesi in materia di protezione ambientale e sviluppo sostenibile.

L’accordo si inserisce nel quadro dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e delle Convenzioni su clima, biodiversità e desertificazione, e rappresenta il primo protocollo bilaterale tra Italia e Mauritania dedicato all’ambiente. «L’intesa firmata oggi – ha dichiarato Barbaro – è un concreto strumento operativo per avviare progetti ad alto impatto su ambiente, territori e comunità locali, in una nazione strategica come la Mauritania, inserita tra i Paesi focus del Piano Mattei.

Dopo gli accordi con Kenya e in vista di quelli con Tunisia e altri Paesi del Maghreb, rafforziamo il ruolo dell’Italia nella regione sahelo-sahariana». Il protocollo include anche azioni su energie rinnovabili ed efficienza energetica, ambiti in cui l’Italia è già impegnata attraverso il finanziamento dell’iniziativa Energy for Growth in Africa, promossa nel 2024 sotto la Presidenza italiana del G7. «Con il Fondo Italiano per il Clima – ha concluso il Sottosegretario – l’Italia ha destinato 4,4 miliardi di euro a sostegno di progetti nei Paesi in via di sviluppo, di cui il 70% rivolto all’Africa. Un impegno concreto per una cooperazione sostenibile e duratura».

