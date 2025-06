Porti: il ministro Salvini firma le nomine dei Commissari delle Autorità portuali

Gratitudine ai commissari uscenti per lavoro svolto

Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato i decreti di nomina dei nuovi commissari straordinari alla guida di alcune Autorità di sistema portuale, al fine di garantire continuità gestionale e operativa negli scali strategici per l’economia del Paese.

Nel dettaglio, i nuovi commissari nominati sono:

Dott. Antonio Rosario Gurrieri all’Autorità di Sistema Portuale (AdSP) Mare Adriatico Orientale, a decorrere dal 10 giugno 2025;

Prof. Francesco Benevolo all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale, a decorrere dal 14 giugno 2025;

Avv . Davide Gariglio all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, a decorrere dal 14 giugno 2025;

Avv. Giovanni Gugliotti all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, a decorrere dal 16 giugno 2025;

Avv. Matteo Paroli all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, a decorrere dal 16 giugno 2025.

Le nomine sono state formalizzate in conformità con le procedure previste dalla normativa vigente.

Il ministero esprime gratitudine ai commissari uscenti per il lavoro svolto e rivolge un sincero augurio di buon lavoro ai nuovi incaricati, che avranno il compito di guidare con competenza, efficacia e trasparenza una fase cruciale per il rilancio e lo sviluppo del sistema portuale italiano, asset strategico per la crescita e la competitività del Paese.

fonte: https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/porti-il-ministro-salvini-firma-le-nomine-dei-commissari-delle-autorita-portuali