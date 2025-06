ReP Digital Talks: da Soverato un evento per raccontare la trasformazione digitale del Sud

Venerdì 13 Giugno 2025 alle ore 16.30, Soverato diventerà il palcoscenico di un evento di grande rilievo per il futuro digitale calabrese e, più in generale, del Sud Italia: il ReP Digital Talks, in diretta streaming sui canali social ufficiali del Progetto ReP. L’appuntamento rappresenta un momento di confronto autentico e dinamico dedicato alla trasformazione digitale che attraversa la nostra Regione, raccontata direttamente da chi la vive ogni giorno: discenti, formatori, esperti del settore, professionisti della comunicazione e rappresentanti delle imprese.

L’evento è inserito nell’ambito dei Seminari Informativi del Progetto “Reciprocità e Protagonismo”, selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale. Un’iniziativa ambiziosa che mira a ridurre il divario digitale nel Mezzogiorno, attraverso percorsi di formazione di qualità rivolti ad adulti tra i 34 e i 50 anni in condizione di disoccupazione. Il progetto è promosso dal CIOFS/FP Calabria ETS, in partenariato con ARCES e CIOFS Scuola ETS, e coinvolge oltre 150 partecipanti nei territori di Reggio Calabria, Rosarno e Soverato presso i rispettivi centri di formazione CIOFS/FP.

Il ReP Digital Talks si distingue per il suo format innovativo e partecipativo. Una narrazione corale che intreccia esperienze, visioni e traiettorie di cambiamento, mettendo al centro il digitale come strumento di crescita personale,

inclusione sociale e coinvolgimento civico. Parole chiave dell’incontro saranno “esperienze”, “competenze” e “futuro”: non slogan, ma elementi concreti di un percorso che vuole trasferire la cultura digitale fuori dalle aule di formazione professionale e dentro la vita quotidiana di persone e imprese. Una sfida complessa, ma non impossibile.

Nel corso dell’evento – che sarà trasmesso in diretta dagli studi di Radio Soverato sui canali social YouTube, Facebook e Instagram del Progetto ReP – interverranno Carmen Macrina, direttrice CIOFS/FP Soverato, Enza Procopio, fotografa e discente di “Reciprocità e Protagonismo”, Silvano Barbalace, segretario generale Confartigianato Calabria, Noemi Spinetti, content creator, e Tatho, cantautore. Il talk, moderato dalla giornalista Lorena Pallotta, sarà anche l’occasione per conoscere da vicino un modello formativo replicabile, basato su hub territoriali, didattica attiva, laboratori, stage e servizi di supporto e accompagnamento. Un’opportunità per ascoltare

storie di rinascita e riflettere insieme su come il digitale possa diventare leva di equità e sviluppo per i territori del Sud.

Il Fondo per la Repubblica Digitale è una partnership tra pubblico e privato sociale (Governo e Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio – Acri), che si muove nell’ambito degli obiettivi di digitalizzazione previsti dal PNRR e dal PNC ed è alimentato da versamenti delle Fondazioni di origine bancaria, alle quali viene riconosciuto un credito di imposta. Il Fondo seleziona e sostiene progetti di formazione e inclusione digitale per diversi target della popolazione come NEET, donne, disoccupati e inattivi, lavoratori a rischio disoccupazione a causa dell’automazione, studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado, operatori dell’economia sociale, persone detenute e in condizioni di vulnerabilità. L’obiettivo è valutare l’impatto dei progetti formativi sostenuti e replicare su scala più vasta quelli ritenuti più efficaci in modo tale da offrire le migliori pratiche al Governo affinché possa utilizzarle nella definizione di future politiche nazionali. Per maggiori informazioni fondorepubblicadigitale.it

