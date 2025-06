Rosarno (RC). Scoperto minimarket abusivo: denunciata una donna per gravi violazioni igienico-sanitarie

Nei giorni scorsi, nell’ambito delle attività di controllo finalizzate alla tutela della salute pubblica e alla repressione delle condotte illecite nel settore alimentare, i Carabinieri della Stazione di Gioia Tauro hanno deferito in stato di libertà una donna sessantenne residente a Rosarno, ritenuta responsabile di gravi violazioni in materia igienico-sanitaria e commerciale.

In particolare, i militari hanno eseguito un accertamento presso una pertinenza dell’abitazione della donna, dove hanno scoperto un vero e proprio minimarket abusivo. L’attività di vendita al dettaglio di generi alimentari e ortofrutticoli era infatti esercitata in totale assenza delle necessarie autorizzazioni amministrative.

Nel corso del controllo, i Carabinieri hanno rinvenuto circa 50 chilogrammi tra carni e formaggi, privi di qualunque tracciabilità e conservati in condizioni igienico-sanitarie fortemente inadeguate. Alla luce degli accertamenti svolti, la donna è stata denunciata per i reati di vendita di sostanze alimentari non genuine e di esercizio abusivo di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Si precisa che la persona coinvolta è da ritenersi presunta innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

comunicato stampa Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria