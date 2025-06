Tragedia sull’A22: 2 morti in tamponamento tra ambulanza e TIR tra Bressanone e Vipiteno

Un drammatico incidente stradale ha scosso questa mattina l’Autostrada del Brennero (A22), nel tratto compreso tra Bressanone e Vipiteno, causando la morte di due persone e il ferimento di altre. La tragedia è avvenuta quando un’ambulanza, con a bordo quattro individui, ha violentemente tamponato un autotreno.

Nel violento impatto, due passeggeri dell’ambulanza, entrambi di nazionalità italiana, hanno perso la vita sul colpo. Altre due persone presenti sul mezzo di soccorso hanno riportato ferite di lieve entità.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente numerosi mezzi di emergenza: i Vigili del Fuoco del Corpo Permanente di Bolzano, supportati dai volontari di Varna e Vipiteno, hanno operato per estrarre i corpi dalle lamiere contorte e mettere in sicurezza l’area. Presenti anche le forze dell’ordine e il personale sanitario.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, il tratto autostradale in direzione nord è stato interrotto, causando significativi disagi alla viabilità. Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

LL