Carabiniere perde la vita in un conflitto a fuoco nel Brindisino

È un clima di dolore e sgomento quello che si respira nelle campagne di Francavilla Fontana, dove questa mattina ha perso la vita il brigadiere dei Carabinieri Carlo Legrottaglie, ucciso durante un conflitto a fuoco con una banda di rapinatori. Sul posto, accanto ai colleghi in divisa, si sono radunate anche persone del posto che conoscevano il militare: «Siamo distrutti dal dolore», è il commento che si rincorre tra volti segnati dalla commozione, come rileva l’inviato dell’ANSA.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto utilizzata dai malviventi per la fuga – una Lancia Y – sarebbe stata rubata a Locorotondo, in provincia di Bari. Le operazioni di ricerca sono in corso: un elicottero sorvola l’area per individuare i responsabili, uno dei quali risulterebbe ferito. Intanto, la salma del brigadiere è stata trasferita via dall’area dell’agguato.

