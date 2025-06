Calabrese: per me è un onore lavorare a fianco del presidente Occhiuto

“Solidarietà e vicinanza al presidente Occhiuto. L’onestà e la rettitudine sono nel suo DNA e nessuno può dubitare di ciò. In questi anni abbiamo visto un presidente che nella guida della Regione e nel chiaro e netto percorso di cambiamento ha messo al primo posto legalità e trasparenza. Massimo sostegno al presidente che ho avuto modo di apprezzare da vicino in questi anni per l’impegno quotidiano e la trasparenza nelle scelte.

Il presidente Occhiuto gode della fiducia dei calabresi e sempre determinato ea testa alta continuerà a portare avanti quel percorso di cambiamento superando ostacoli e anche questa vicenda. Per me è un onore lavorare a fianco di una persona che amministra con rigore e serietà”. Così Giovanni Calabrese, assessore al lavoro della Regione Calabria.

