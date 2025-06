Dalla Calabria ai palcoscenici internazionali: il viaggio musicale di Pasquale Faucitano

Virtuoso del violino, nato a Reggio Calabria e oggi artista apprezzato in tutto il mondo, Pasquale Faucitano ha costruito una carriera fatta di talento, studio e passione. In questa intervista ci racconta come è nato il suo amore per la musica, se il suo percorso ha mai conosciuto momenti di scoraggiamento e come vive il doppio ruolo di interprete e docente al conservatorio.

Con lui parliamo anche di ciò che manca, in Italia, per dare maggiore slancio al mondo della musica classica, delle emozioni indimenticabili sul palco e dei consigli che darebbe ai giovani musicisti. E infine, ci svela in anteprima un progetto speciale a cui sta lavorando. Guarda l’intervista completa al Maestro Pasquale Faucitano nel video qui sotto! Oppure qui al link: https://youtu.be/RebL567XQo4?si=idaNryknxmrKucrV

Sonia Polimeni