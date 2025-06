Darfo Boario Terme (Bs). Una lite tra spacciatori

Comando Provinciale di Brescia – Darfo Boario Terme (Bs), 12/06/2025 16:09

I Carabinieri della Stazione di Darfo Boario Terme e dell’Aliquota Radiomobile hanno tratto in arresto per resistenza a P.U., detenzione ai fini di spaccio e porto abusivo di armi, due soggetti di 30 e 19 anni entrambi di origine tunisina, con precedenti di polizia.

Nella circostanza, a seguito di chiamata pervenuta al 112 che segnalava una lite in atto tra soggetti extracomunitari, i militari operanti intervenivano immediatamente fermando i predetti che in un primo momento opponevano resistenza al fine di guadagnarsi la fuga e successivamente sottoposti a perquisizione sono stati trovati in possesso di circa 3 gr di cocaina già suddivisa in dosi e pronta per essere venduta, nonché un coltello a serramanico. Nei confronti del 19enne, irregolare sul territorio nazionale, sono state avviate le procedure di espulsione.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/una-lite-tra-spacciatori