Il reggino Sbarra sottosegretario nel governo Meloni, la soddisfazione di FdI

Il Coordinamento di Fratelli d’Italia esprime viva soddisfazione per la nomina di Luigi Sbarra, a Sottosegretario per il Sud avvenuta oggi su indicazione della nostra Leader Giorgia Meloni. Riteniamo che la sua esperienza e la sua dedizione hai temi legati al lavoro siano fondamentali per affrontare le sfide del Meridione e promuovere lo sviluppo economico e sociale della regione.

La nomina di Sbarra rappresenta un importante riconoscimento del suo impegno e della sua competenza, e ci auguriamo che possa contribuire a dare una nuova svolta allo sviluppo del Sud, valorizzando le risorse e le potenzialità della regione. Siamo fiduciosi che il suo lavoro potrà avere un impatto positivo sulla vita dei cittadini del Sud.

La soddisfazione è doppia se teniamo conto che Sbarra, in quanto reggino, sarà il primo esponente della città di questo governo. Siamo certi che contribuirà a creare nuove opportunità di crescita e sviluppo per Reggio, la regione e l’intera Nazione. Per questo ringraziamo Giorgia Meloni che con questa nomina testimonia la vicinanza e l’attenzione sua e del governo nei confronti della città di Reggio.

comunicato stampa