Il Sottosegretario Perego incontra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale civile della Difesa

Si è svolto, questa mattina, l’incontro tra il Sottosegretario di Stato alla Difesa, On. Matteo Perego di Cremnago, e i rappresentanti dei sindacati del personale civile della Difesa.

Nel corso del suo intervento, il Sottosegretario ha evidenziato come questo incontro rinnovi un appuntamento significativo e fondamentale, fortemente voluto dal Ministro della Difesa, On. Guido Crosetto, “che si inserisce nel solco di un dialogo ormai costante e responsabile tra il Vertice politico della Difesa e le rappresentanze delle lavoratrici e dei lavoratori civili, dal quale ritengo siano scaturiti buoni risultati oltre che le migliori premesse per il raggiungimento di ulteriori traguardi”.

“Il programma dei reclutamenti che la Difesa ha recentemente varato” ha affermato il Sottosegretario “è un segnale di consapevolezza circa la necessità di affrontare le sfide future contando su nuove energie e nuovi talenti. Per questo, anche in tema di progressioni verticali abbiamo raggiunto importanti obiettivi e, con analogo spirito di valorizzazione delle eccellenze interne al Ministero, saranno presto varate le procedure per l’istituzione dell’Area delle Elevate Professionalità”.

Il Sottosegretario ha, altresì, rimarcato l’importanza del dialogo “per proseguire il percorso intrapreso volto a individuare le migliori condizioni di lavoro e riconoscere la professionalità, e il contributo quotidiano, del personale civile della Difesa”.

