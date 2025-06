Scontro frontale tra due vetture a Castel di Lama

Poco dopo le 7 di questa mattina i Vigili del Fuoco di Ascoli sono intervenuti in via dell’Olmo per lo scontro frontale tra due autovetture. Due le persone rimaste ferite, una rimasta incastrata nell’abitacolo è stata liberata dai pompieri e poi portata in ospedale con l’eliambulanza. L’intervento dei Vigili del Fuoco è terminato con la messa in sicurezza delle macchine e della zona dell’incidente a Castel di Lama.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/direzione-regionale-vigili-del-fuoco-marche/notizie/scontro-frontale-tra-due-vetture-castel-di-lama