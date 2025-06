Venezia si prepara ad accogliere il “Concierto de Moda Internacional de Venecia”: Un ponte tra lusso latinoamericano e tradizione italiana

Venezia, città d’arte e di eleganza per eccellenza, si appresta a ospitare un evento di risonanza internazionale che promette di unire il vibrante universo della moda latinoamericana con il fascino intramontabile della cultura italiana.

Dal 13 al 16 giugno 2025, il “Concierto de Moda Internacional de Venezia” illuminerà la laguna con sfilate, incontri esclusivi e momenti di celebrazione del talento e dell’impegno sociale. Il programma, ricco e variegato, prenderà il via già giovedì 12 giugno alle 18:30 con un esclusivo “Fashion Preview Cocktail” presso il Ruzzini Palace Hotel.

Venerdì 13 giugno: L’inaugurazione nel cuore di Venezia

La giornata di venerdì sarà dedicata all’apertura ufficiale dell’evento presso la splendida Scuola Grande dei Carmini. La giornata inizierà alle 11:30 con una conferenza stampa. Dopo di che, gli ospiti potranno immergersi in un’esperienza di brand unica, con un brindisi e la possibilità di esplorare e acquistare i capi esposti. La mattinata si concluderà con la sfilata nella sala principale e l’apertura dello showroom al pubblico.

Nel pomeriggio, alle 18:30, la Scuola Grande dei Carmini ospiterà la seconda sfilata, seguita da un esclusivo cocktail dove gli ospiti speciali avranno posti riservati in prima fila. La serata culminerà con un after party al The Glass Cathedral, promettendo un’atmosfera scintillante.

Sabato 14 giugno: Tra tradizione, affari e solidarietà

La giornata di sabato offrirà un mix di momenti solenni, opportunità di networking e un importante riconoscimento sociale. Alle 9:30, si terrà una cerimonia esclusiva con gli imprenditori dell’Ordine di Malta, una messa solenne che onorerà la storia e il lascito dei Cavalieri, accogliendo al contempo nuovi imprenditori nell’organizzazione.

La sera, presso il Ristorante “Algiubagio” che ospiterà una Cena di Gala Benefica Esclusiva. Il momento clou sarà la consegna di riconoscimenti a donne migranti che si sono distinte nella società per il loro lavoro, spirito imprenditoriale e impegno sociale, un tributo che sarà consegnato da autorità italiane di alto livello, rappresentanti di Venezia e personalità internazionali.

Domenica 15 giugno: Omaggio all’artigianato e gran finale

L’ultima giornata dell’evento si aprirà alle 11:00 con una Mostra e Showroom di Artigiani Latinoamericani al Mercato del Pesce. I Cavalieri e gli ospiti speciali avranno accesso prioritario, potendo interagire con stilisti e artigiani e scoprire pezzi esclusivi che uniscono tradizione e lusso.

Alle 15:00, l’evento si concluderà con la Sfilata Finale e Interviste Personalizzate sul Red Carpet. Tutti gli stilisti presenteranno le loro collezioni in uno spettacolo indimenticabile, chiudendo in bellezza questa edizione del “Concierto de Moda Internacional”.

Oltre l’evento: “Moda e arte latinoamericano in diálogo”

Ma l”esperienza della moda latinoamericana a Venezia non si esaurirà con l’evento principale. Dal 16 al 30 giugno, la Scuola Grande dei Carmini ospiterà la mostra “Moda e arte latinoamericano in diálogo”. Questa esposizione celebrerà la fusione tra il talento visionario degli stilisti latinoamericani e la ricca tradizione artigianale delle loro radici culturali.

Mettendo in evidenza come queste creazioni uniche superino i confini, la mostra instaurerà un dialogo con il mercato europeo, mostrando l’evoluzione della moda come forma d’arte.

Sarà un omaggio alla creatività, dove ogni pezzo racconterà una storia che unisce tradizione, innovazione e sostenibilità nel cuore di Venezia, ispirandosi a esposizioni di prestigio come quelle realizzate da Dolce & Gabbana a Milano e a Parigi.

Il “Concierto de Moda Internacional de Venezia” si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli amanti della moda, un’occasione unica per scoprire nuove tendenze, stringere contatti e celebrare l’incontro tra culture diverse nel segno dell’eleganza e dell’impegno sociale.

OA