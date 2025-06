Arriva la Giornata Nazionale dello Sport in Calabria: un’opportunità per celebrare il valore dello sport come strumento di inclusione, benessere e cultura

La Calabria si prepara a celebrare la Giornata Nazionale dello Sport, un evento che si terrà il 14 e 15 giugno in ben 15 località calabresi, coinvolgendo centinaia di sportivi, istituzioni, associazioni e cittadini in un grande abbraccio collettivo per il benessere psicofisico, della solidarietà e dell’inclusività. La Giornata Nazionale dello Sport, promossa dal CONI, quest’anno combacia con il Giubileo degli Sportivi e, grazie alla condivisione con la Curia e con i Vescovi calabresi, saranno tante le occasioni di riflessione e condivisione spirituale. Ci sarà un programma ricchissimo di eventi pensati per tutte le fasce giovanili e, soprattutto, per dare la possibilità di provare tutte le discipline sportive presenti sul territorio.

La Calabria, con la sua bellezza naturale e il forte legame con il movimento sportivo, sarà un palcoscenico ideale per celebrare l’importanza di uno stile di vita sano e attivo. Castrovillari, Cosenza, Roccabernarda, Cirò Marina, Crotone, Squillace, Lamezia Terme, Catanzaro, Tropea, Vibo Valentia, San Ferdinando, Palmi, Campo Calabro, Locri e Reggio Calabria: sono queste le località in cui il CONI Calabria realizzerà, grazie alla partecipazione di tantissime società sportive, incontri, dimostrazioni, tornei sportivi e iniziative di sensibilizzazione realizzate con il contributo di tantissime istituzioni civili che hanno risposto presente all’iniziativa promossa dal Comitato Regionale del CONI che rappresenta, di fatto, una concreta opportunità per sensibilizzare la cittadinanza calabrese sui benefici della pratica sportiva, promuovendo una maggiore accessibilità all’attività fisica per ogni fascia della popolazione.

“Questa giornata non è solo una celebrazione dello sport, ma anche un richiamo all’importanza dell’inclusione e della comunità. La partecipazione, infatti, è aperta a tutti e vuole trasformare lo sport in quel linguaggio universale capace di abbattere barriere e di unire le persone. L’inclusività, la salute e la promozione dello sport come strumento di benessere sono principi che ci stanno particolarmente a cuore”, ha dichiarato Tino Scopelliti, Presidente del CONI Calabria.

“Questa giornata è l’occasione per dare ancora maggiore visibilità a un movimento che, in Calabria, è già forte e radicato. Speriamo che tanti bambini, insieme alle famiglie, vivano la GNS e, di conseguenza, lo sport come momento di crescita e divertimento”. Tutti sono invitati a prendere parte agli eventi e alle attività in programma, per una giornata che promette di essere indimenticabile. Non mancheranno anche momenti di animazione e intrattenimento, per creare una vera e propria festa dello sport aperta a chiunque voglia divertirsi e mettersi in gioco. Per maggiori informazioni sul programma e sugli eventi locali, è possibile consultare il sito ufficiale https://calabria.coni.it/giornata-nazionale-dello-sport.html o seguire le pagine social del CONI Calabria. #GiornataNazionaledelloSport #SportInCalabria #SportPerTutti.

