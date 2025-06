ASP Catanzaro: manifestazione di interesse dinamica per la copertura delle guardie mediche

Lamezia Terme, 13 Giugno 2025 – In vista della ormai imminente stagione estiva l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro prova a rafforzare le postazioni di “guardia medica”. La proposta è rivolta ai medici di medicina generale che volessero dedicarsi anche alla continuità assistenziale; l’Azienda propone una maggiore valorizzazione economica e la possibilità di lavorare nella stessa sede in cui si svolge l’opera di medico di medicina generale, ravvisando in questo un vantaggio sia per i sanitari sia per gli assistiti, che già si conoscono.

E’ una anticipazione del modello delle AFT, che tende a rinsaldare sempre di più il legame tra medico e paziente, che rappresenta il vero pilastro della medicina del territorio. Questa proposta sarà seguita dall’apertura degli ambulatori infermieristici, pilotata dal Distretto di Catanzaro, per i quali è già stato redatto il regolamento delle prestazioni. Sono le prime progettualità operative che dovranno poi confluire nelle Case di Comunità, per dare concreta attuazione al modello di assistenza territoriale.

La manifestazione di interesse è “dinamica” nel senso che non ha una scadenza, per dare l’opportunità di partecipare anche ai medici che progressivamente acquisiscono i titoli, senza gravami burocratici inutili. L’Azienda auspica che le innovazioni introdotte rendano il servizio di continuità assistenziale sempre più attrattivo, e sta lavorando a misure ulteriori in questo senso.

comunicato stampa