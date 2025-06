Evento Architeller. La dimensione narrativa dell’Architettura

Ritorna l’appuntamento “Open! Studi Aperti”, promosso dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, con l’obiettivo di mettere in rete gli studi di architettura italiani, in un unico grande evento diffuso sul territorio nazionale. L’ottava edizione della manifestazione, in programma nelle giornate del 13-14 giugno, è un’occasione per far conoscere il mondo dell’architettura ai non addetti ai lavori, offrendo l’opportunità di essere aggiornati, sull’offerta progettuale e sulle figure professionali che gravitano all’interno della categoria.

Nell’ambito dell’iniziativa, anche quest’anno, l’architetto Antonella Postorino, si apre al territorio proponendo un evento che per alcuni aspetti esula dal ruolo “classico” della professione, infatti, ripercorrendo alcune esperienze maturate negli ultimi dieci anni, l’incontro vuole mettere a fuoco la figura del Copy/Content Writer per l’Architettura e le dinamiche che regolano ogni forma di comunicazione nella sfera dell’architettura.

“Comunicare attraverso le storie, facendo sintesi fra conoscenza, metodo e creatività, aiuta a diffondere rapidamente la cultura dell’architettura come forma di interpretazione del rapporto tra l’uomo, il suo spazio e il suo tempo” afferma Antonella Postorino “Non parliamo di niente di nuovo, basti ricordare che, dai pionieri dello storytelling agli architeller, sono molti i nomi passati alla storia per un approccio narrativo/comunicativo dell’arte e dell’architettura, tra questi Le Corbusier, gli Archigram, Rem Koolhaas e Bruce Mau, Jacques Herzog e Pierre De Meuron, Manuel Herz, fino allo studio danese Bjarke Ingels Group, con l’emblematico fumetto “Yes Is More””.

La dimensione narrativa dell’Architettura, per le sue molteplici declinazioni, riscuote sempre più interesse nel dibattito contemporaneo, soprattutto in un periodo storico in cui le nuove forme di comunicazione hanno accelerato processi non facili da decifrare e assimilare. In questo contesto la figura dell’“architetto narratore” si sta evolvendo, adattandosi al cambiamento, consapevole che la comunicazione dell’architettura è legata a elementi, metodi e filosofie che necessitano di un dialogo costante. L’evento “Architeller.

La dimensione narrativa dell’architettura”, sostenuta dal Comitato di Quartiere “Torre Lupo”, avrà luogo sabato 14 giugno dalle 17:00 alle 20:00, presso il waterfront del “Parco Lineare Sud (tratto centrale del litorale), in un contesto paesaggistico che, fin dalle origini della Città di Reggio Calabria, ispira l’esplorazione e la narrazione. L’evento dentro l’evento. Nel corso dell’evento verrà accolto “L’evento dentro l’evento”, ossia la presentazione di “1970. la rivolta di Reggio Calabria” (A. Postorino, M. Barone) Laruffa Editore, graphic novel lanciato al “Salone Internazionale del Libro 2025”, nel quale la ricerca iconografica restituisce immagini di una città vissuta in due tempi, connessi nell’avvincente intreccio narrativo. L’incontro si concluderà con un brindisi al tramonto.

