Il Circolo Tennis “Rocco Polimeni”, il “Tiro a Segno” e la “Fortitudo 1903” ricevono il Premio “Orgoglio Reggino”.

Si svolgerà domenica 15 giugno pv alle ore 10:00 sul Lungomare “Italo Falcomatà” di Reggio Calabria, durante la Festa Nazionale dello Sport, la cerimonia di consegna del Premio Orgoglio Reggino istituito dall’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, sezione di Reggio Calabria, presieduta da Alessandra Benedetto e tra i cui associati risultano il campione olimpico di Karate Luigi Busà, Alberto Adamo, Cesare Pellegrino, Giovanni Schillaci, Luca Sergi, Antonio Vacalepre, Antonino Scopelliti, Francesco Versaci ed altri storici atleti azzurri reggini.

L’ANAOAI è un’associazione benemerita del CONI, è stata fondata nel 1948, ha sede a Roma ed è presieduta da Novella Calligaris la pluricampionessa mondiale di nuoto. Il Consiglio Direttivo è rappresentato da Fiona May (Atletica), Kristian Ghedina (Sci), Gianfranco Demenego (Atletica), Imma Cerasuolo (Nuoto), Franco del Campo (Atletica), Ingrid Agostelli (Canoa), Kevin Albonetti (Tennis), Elga Chiostrini (Pallavolo), Letizia Tinghi (Pattinaggio) e Riccardo Partinico (Karate), quest’ultimo dirigente sportivo è reggino ed è stato eletto vicepresidente vicario dell’ANAOAI. Un insieme di atleti che hanno scritto la storia dello sport ed oggi sono al servizio delle nuove generazioni promuovendo i valori della “maglia azzurra”.

L’ANAOAI è presente sul territorio nazionale con 58 sezioni, in rappresentanza di 45 federazioni, 19 discipline associate ed oltre 3000 atleti che hanno indossato la maglia azzurra. La Commissione Benemerenze, presieduta dal Maestro Pasquale Nucara, per la prima edizione del premio, ha individuato tre prestigiose e storiche associazioni sportive dilettantistiche che combattono a Reggio Calabria e che da molti anni preparano atleti che si sono distinti in campo nazionale, internazionale ed alle Olimpiadi.

Il Premio Orgoglio Reggino è stato assegnato al Circolo Tennis “Rocco Polimeni” e sarà consegnato alla Delegazione sociale costituita dall’Avv. Ezio Privitera (Presidente), dal Dott. Igino Postorino (Presidente Onorario), dal Direttore Sportivo Dott. Emilio Cozzupoli e dagli Atleti Federico Toscano (U14), Morena Raimondo (U10) e Michele Romeo (U10); al Tiro a Segno Nazionale, Sezione di Reggio Calabria rappresentato dal Presidente Paolo Basile, dall’Atleta olimpico Massimo Spinella e dalla giovane promessa Marika Tramontana, medaglia d’oro juniores; alla SGS Fortitudo 1903 rappresentata da Rossella Zoccali, Allenatrice della nazionale italiana U14 di Karate (FIJLKAM), da Giovanni Schillaci, Allenatore della nazionale italiana di Lotta (FIJLKAM) e dagli Atleti Chiara Chirico, Carmelo Montesano ed Angelo Chirico vincitori di medaglie nazionali.