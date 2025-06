Indici di bilancio in crescita oltre le previsioni: l’Università della Calabria dà il via libera a nuove assunzioni

Conto consuntivo sopra le aspettative e patrimonio netto raddoppiato in 5 anni. Più iscritti e Scuole mediche spingono il reclutamento di docenti e personale tecnico-amministrativo

I dati economici correggono al rialzo le previsioni di bilancio dell’Università della Calabria, che può programmare un rafforzamento significativo del personale, sia docente che tecnico-amministrativo, per i prossimi mesi. Di fronte ad un quadro economico-finanziario più favorevole rispetto alle stime iniziali, l’ateneo dà un segnale forte: investire nelle persone per continuare a costruire il futuro dell’università. Quando nello scorso autunno gli organi hanno approvato il bilancio previsionale 2025, l’ateneo aveva ritenuto necessario limitare il piano di assunzioni per non inficiare la sostenibilità: si era però deciso di rivalutare la situazione dopo l’approvazione del bilancio consuntivo e l’analisi dell’andamento economico del primo semestre 2025, per valutare la possibilità di attivare ulteriori posizioni.

Nei giorni scorsi, dati alla mano, il Consiglio di amministrazione ha constatato il netto miglioramento della situazione. L’indicatore di spesa per il personale è infatti migliorato dell’1,12% rispetto alle previsioni, e non per tagli o diminuzione dei costi, bensì per la capacità dell’ateneo di attrarre maggiori risorse, grazie all’incremento degli studenti effettivamente iscritti, il loro maggior reddito (che aumenta la contribuzione), soprattutto nei corsi di area medica, e gli introiti garantiti dalle nuove Scuole di specializzazione sanitaria. Il miglioramento è strutturale, e sussiste anche nella programmazione pluriennale, garantendo la sostenibilità di nuove assunzioni. Un bilancio positivo sotto ogni aspetto: emblematico è l’andamento del patrimonio netto, che dal 2019 al 2024 è raddoppiato, passando da circa 88 milioni a 175 milioni di euro. In soli cinque anni, dunque, è stato generato un valore del patrimonio pari a quello ottenuto nei primi cinquant’anni di vita dell’università.

«Questo risultato è il frutto di una strategia di governance rigorosa e lungimirante – ha sottolineato il rettore Nicola Leone – sostenuta dalla coesione e l’impegno di tutta la comunità accademica, strategia che ha puntato sull’ampliamento e l’innovazione dell’offerta formativa, e sviluppato un ambizioso progetto per la sanità che mostra già i primi frutti. Siamo riusciti a coniugare visione strategica e sostenibilità finanziaria, sfruttando le opportunità offerte dal contesto normativo e impiegando al meglio le risorse disponibili. Sono felice di poter rilevare che, nel corso dei sei anni del mio mandato, tra nuove assunzioni e progressioni di carriera, l’Unical ha attivato 470 nuove posizioni per professori e ricercatori e 290 per il personale tecnico-amministrativo. Un investimento concreto sulle persone, motore fondamentale della crescita e della qualità del nostro ateneo».

Il miglioramento degli indicatori economico-finanziari, riscontrato dal CdA, ha reso possibile l’attivazione di nuovi “punti organico”: una misura tecnica che quantifica il numero di nuove assunzioni che un’università può sostenere: più cresce la solidità economica dell’ateneo, più si allarga la possibilità di assumere. L’Unical è ora in grado, quindi, di attivare ben 89 nuove posizioni a tempo indeterminato, potenziando didattica e ricerca con una strategia chiara: dare massima priorità ai giovani, favorendo l’ingresso di nuovi ricercatori, senza però trascurare le legittime aspettative degli abilitati alla prima fascia, ossia coloro che attendono di diventare professori ordinari. Si procederà quindi considerando le esigenze diverse, rafforzando i dipartimenti con profili scientificamente qualificati anche attraverso chiamate dirette e call aperte rivolte a studiosi esterni, in linea con le politiche virtuose che l’Unical ha adottato in tema di reclutamento e internazionalizzazione.

Il nuovo piano prevede quindi l’assunzione di 16 professori ordinari, assegnati ai dipartimenti secondo criteri oggettivi e trasparenti e 32 ricercatori. Sono inoltre previste 4 nuove promozioni a professore associato per ricercatori già in servizio, e una nuova open call riservata esclusivamente a professori e ricercatori esterni.

Importanti novità anche per il personale tecnico-amministrativo. Il miglioramento dei conti consente nuove assunzioni e favorisce il ricambio generazionale. Verranno coperti diversi posti vacanti, tra cui figure chiave nei settori sicurezza, energia e gestione dei servizi. È prevista l’assunzione di 10 funzionari e il reclutamento di 16 nuovi collaboratori, per far fronte al turn-over previsto per il 2025, anno in cui si attendono diversi pensionamenti. Infine, si attueranno 11 progressioni di carriera per il personale tecnico-amministrativo in servizio, valorizzandone competenze ed esperienza.

Comunicato Stampa