Meno code e più trasparenza, presentata agli Ordini professionali la nuova piattaforma del settore Urbanistica

È attiva una nuova piattaforma online per gestire gli appuntamenti con professionisti e professionisti che quotidianamente devono interfacciarsi con gli uffici del settore Urbanistica e Pianificazione territoriale del Comune di Reggio Calabria. Il nuovo modulo, sviluppato dalla società Hermes, è stato presentato ai rappresentanti degli Ordini professionali nel corso di un incontro, tenutosi nella Sala dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio, a cui hanno partecipato l’assessore alla “Città sostenibile, ordinata e accessibile” Paolo Malara, la dirigente del settore Urbanistica e Pianificazione territoriale Ida Albanese e il responsabile dell’Area tecnica di Hermes Demetrio Nicolò. Presente all’incontro anche la segretaria generale del Comune, Antonia Criaco.

Tra gli obiettivi del nuovo applicativo c’è la migliore organizzazione interna, l’ottimizzazione dei tempi di lavoro attraverso l’implementazione di automatismi che consentiranno agli uffici di avere maggiore disponibilità nei confronti dell’utenza e, soprattutto, la riduzione delle codici per evitare ai professionisti inutili attese. Rispetto al vecchio modulo, il riscontro sulla data e l’ora dell’appuntamento è infatti immediato. Il nuovo modulo prevede, tra le altre cose, notifiche su eventuali variazioni degli appuntamenti, statistiche sui tempi di esecuzione e di risposta, nonché due nuove funzionalità come la “Chat assistenza” già disponibile e “Appuntamenti da remoto” che sarà attivata nei prossimi mesi.

«Si tratta di un tassello di un progetto più generale – ha commentato l’assessore Malara, che ha ringraziato l’ex componente della Giunta Elisa Zoccali per aver dato avvio alla realizzazione della piattaforma – che non riguarda solo l’efficienza burocratica ma una visione di decentramento e innovazione digitale che è trasversale rispetto a tutte le attività dell’Amministrazione comunale. Puntiamo a contenere i tempi per rispondere alle esigenze dei professionisti e garantire efficienza ed efficacia. Guardiamo alla piena accessibilità degli uffici e, quando andrà a regime il sistema degli incontri da remoto, avremo anche dei vantaggi anche dal punto di vista ambientale».

Il dirigente albanese ha spiegato che dal 9 giugno è possibile per tutti i cittadini accedere al nuovo portale e che dal 16 giugno la modalità di accesso in ufficio è possibile solo se l’utente ha la ricevuta di prenotazione sul portale. «Per garantire la piena fruibilità del servizio e supportare chi non è avvezzo all’utilizzo di piattaforme web – ha chiarito il dirigente – abbiamo strutturato un punto front office con la presenza di un operatore che possa assistere l’utente nell’inserimento dei dati e nella generazione dell’appuntamento».

I rappresentanti degli Ordini professionali sono intervenuti nel corso dell’incontro rispondendo positivamente all’appello alla collaborazione del Comune e impegnandosi a interloquire con gli uffici per segnalazione con approccio costruttivo eventuali criticità nella fase di avvio del nuovo applicativo. Proseguire dunque il percorso che l’Amministrazione comunale intende strutturare insieme ai professionisti per innalzare il livello dei servizi e garantire la piena funzionalità di uno strumento che, nel pieno rispetto delle linee guida Agid per la pubblica amministrazione, garantisce trasparenza, accessibilità e tracciabilità delle pratiche.

comunicato stampa