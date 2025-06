Nasce Confguide Reggio Calabria: al via in Confcommercio il coordinamento delle guide turistiche

Ai nastri di partenza l’avventura di Confguide Reggio Calabria, la sezione territoriale del sindacato nazionale delle guide turistiche costituito in seno a Confcommercio, con l’obiettivo di tutelare, rappresentare e promuovere la professionalità delle guide abilitate, valorizzandone il ruolo strategico all’interno del comparto turistico. A coordinare il nuovo gruppo sarà Francesca Mangiola, guida certificata con una consolidata esperienza nel settore, affiancata da Mosè Diretto, Luna Lytuynenko e Alessandra Moscatello già attivamente coinvolti nella costituzione di un nucleo di professionisti qualificati, accomunati dall’impegno a contribuire in maniera strutturata allo sviluppo turistico e culturale della città.

“La guida turistica, così come indicato dalla normativa vigente, é impegnata nell’illustrazione e interpretazione del valore e del significato del patrimonio materiale e immateriale che caratterizza la specificità del territorio – spiega Francesca Mangiola. Il nostro è un lavoro affascinante: ogni giorno entriamo in contatto con turisti italiani e stranieri, contribuendo attivamente a costruire l’immagine di Reggio Calabria e a promuovere la tutela, valorizzazione e conservazione della nostra identità culturale. L’incarico di coordinatrice del gruppo Confguide all’interno di Confcommercio provinciale rappresenta un’ottima un’opportunità per dare voce e forza alla nostra categoria, generare sinergie e affrontare con strumenti adeguati le sfide che il settore ci pone.

Siamo un gruppo forte, coeso ed in continua crescita. Ci auguriamo che questa nostra iniziativa rappresenti un primo passo, importante e concreto, verso un’identità collettiva forte, riconoscibile e orientata al futuro”. A sottolineare il valore dell’iniziativa anche Fabio Giubilo, Direttore di Confcommercio Reggio Calabria: “Le guide turistiche sono il primo biglietto da visita della nostra città e garantirne tutela, professionalità, coordinamento e visibilità significa contribuire concretamente alla costruzione di un’immagine di Reggio all’altezza del suo valore storico, culturale e paesaggistico. La nascita di Confguide Reggio Calabria si inserisce coerentemente nella più ampia strategia di marketing territoriale promossa da Confcommercio, che trova uno dei suoi pilastri in Visit Reggio Calabria: il portale turistico Confcommercio pensato per raccontare la città attraverso itinerari tematici,

esperienze autentiche, eventi e servizi.

Un progetto ambizioso – fatto di persone, contenuti, strumenti digitali e visione strategica – che trasforma il territorio in un’emozione e che oggi con Confguide si arricchisce di un nuovo, fondamentale tassello”. Elemento di forza di Confguide come di tutte le federazioni in seno a Confcommercio sono la rete territoriale e la stretta connessione tra il livello locale ed il livello nazionale con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dell’abusivismo nella professione, garantire qualità nei servizi offerti, promuovere percorsi di aggiornamento e formazione continua. In questo modo, si offre alle guide abilitate una rappresentanza solida, credibile e orientata al miglioramento costante.

comunicato stampa