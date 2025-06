NBA Finals: Indiana ruggisce in Gara-3: 116-107

Pacers in vantaggio 2-1 sui Thunder

Indianapolis, 12 giugno 2025 – Il fattore campo si è fatto sentire, e con prepotenza. Dopo un avvio di serie equilibrato, con il punteggio sull’1-1, la sfida per il titolo NBA si è trasferita nell’infuocato palazzetto dei Pacers, e Indiana ha risposto con la stessa energia che l’ha contraddistinta per tutti questi playoff, mettendo le mani su Gara-3 e operando il sorpasso su Oklahoma City. Il tabellone segna ora un significativo 2-1 per i Pacers, che dimostrano di avere la stoffa della contender.

Se da un lato la leadership di Tyrese Haliburton è ormai una garanzia, a fare la vera differenza per i padroni di casa è stato un doppio, clamoroso jolly pescato dalla panchina: l’esplosività di Bennedict Mathurin, miglior realizzatore della serata con ben 27 punti, e la dinamicità di T.J. McConnell. La loro capacità di innescare la marcia giusta ha ribaltato gli equilibri, soprattutto nel cuore del quarto periodo, quando l’inerzia della gara ha definitivamente virato verso Indiana.

Per i Thunder, è stata una notte da dimenticare per i cosiddetti “role player”. Se il loro Big Three ha risposto presente all’appello – con i 26 punti di Jalen Williams, i 24 di Shai Gilgeous-Alexander e i 20 punti e 10 rimbalzi di Chet Holmgren – il contributo dei comprimari, a partire da Alex Caruso, non è stato all’altezza, lasciando le stelle di OKC a predicare nel deserto.

Dopo un primo tempo caratterizzato da grande equilibrio, la svolta decisiva in Gara-3 è arrivata proprio dall’energia vibrante messa in campo dai Pacers.

Quando i Thunder hanno mostrato un calo nel quarto quarto, Indiana ha ripreso a spingere con la sua proverbiale transizione e una sorprendente efficacia difensiva, che ha imbrigliato l’attacco avversario.

Tyrese Haliburton, pur senza la scintilla abbagliante di altre serate, ha trovato il passo giusto al momento cruciale, assumendosi le responsabilità quando più contava. La sua tripla del 101-98 a 6:40 dalla fine ha segnato l’inizio della fuga dei Pacers, costringendo coach Daigneault al timeout e dando il via alla festa dell’arena. Haliburton ha chiuso in doppia doppia con 22 punti e 11 assist, dimostrando che, anche in una serata non perfetta al tiro, la sua intelligenza di gioco e la sua visione sono un faro per la squadra.

Ora, con la serie saldamente nelle mani dei Pacers e il morale alle stelle, la pressione si sposta interamente sui Thunder. La prossima sfida si preannuncia ancora più intensa. OKC deve assolutamente trovare una vittoria fuori casa se vuole arrivare a giocare la finalissima aOklahoma.

Bart Zag