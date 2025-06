Reggio Calabria celebra l’impresa di Salvatore Cristiano Misasi, l’accoglienza del delegato allo Sport Giovanni Latella: “Esempio di forza, coraggio, altruismo e solidarietà”

In Piazza Italia, sul traguardo fissato simbolicamente da Antonello Scagliola, presidente regionale del Cip Calabria, anche Giovanni Latella, consigliere comunale delegato allo Sport, ha celebrato l’impresa firmata da Salvatore Cristiano Misasi, il giovane affetto da una grave disabilità che, alla guida della sua handbike, ha percorso gli oltre 500 chilometri della Ciclovia dei Parchi calabresi. Partito il primo giugno da Laino Borgo, l’atleta supportato dalla “Fondazione Bullone”, è arrivato ieri pomeriggio in città, accolto dai rappresentanti del Comune, del Cip, della Federazione italiana ciclismo Calabria (il cui presidente, Francesco Corrado, ha consegnato una maglietta della nazionale italiana), del Coni regionale, di Sport e Salute, della Regione, della Federazione Tiro con l’arco, della Capitaneria di porto e della Polizia di Stato.

«Salvatore Cristiano Misasi – ha detto Giovanni Latella – rappresenta un esempio di forza, coraggio, altruismo e solidarietà. Attraverso il suo viaggio sociale, il “brigante in handbike” ha posto in evidenza le difficoltà che, ancora oggi e quotidianamente, le persone con disabilità si trovano costrette a dover affrontare e sopportare in ogni città».«Raccogliendo il suo appello per una Calabria a misura di tutti – ha proseguito il consigliere comunale – continueremo a proiettare ogni sforzo affinché si possa superare qualsiasi tipo di barriera, sia essa architettonica o mentale, affinché sia riconosciuta dignità e rispetto a chiunque».«Lo sport – ha proseguito – si conferma fra gli strumenti fondamentali per il sostegno al sociale e per la promozione del territorio.

Nella nostra città metropolitana, esistono molti esempi positivi, come quello della Pallacanestro Bic o dei Girasoli della Locride. Oggi, Salvatore Cristiano Misasi, in sella alla sua handbike, ha aggiunto un tassello importante ad un puzzle che si compone di impegno, dedizione, sacrificio, speranza, resilienza e determinazione. Con la sua caparbietà e testardaggine è riuscito a compiere qualcosa di straordinario rilanciando al mondo intero, contemporaneamente, l’immagine suggestiva dei parchi più belli della nostra splendida regione». «Dunque – ha concluso Latella – a lui, alla sua famiglia ed agli splendidi amici che lo hanno accompagnato lungo un viaggio esaltante e faticoso va il ringraziamento dell’intera comunità di Reggio Calabria che, in Salvatore Cristiano Misasi, riconosce un esempio da seguire e da sostenere, un’ispirazione da cogliere».