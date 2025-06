Reggio Calabria. Istituto San Vincenzo, presentazione del volume: “Giuseppe Logoteta, Massone e Rivoluzionario”

Questo pomeriggio, alle ore 18:30, il Teatro dell’Istituto San Vincenzo – Nemesia Valle (situato in Via G. Mazzini 3/A) si prepara ad accogliere un evento di profondo valore culturale e civile: la presentazione ufficiale del volume “Giuseppe Logoteta, Massone e Rivoluzionario” di Pasquale Melissari.

Un’iniziativa che promette di gettare nuova luce su una figura storica di fondamentale importanza per il patrimonio civico e intellettuale. L’evento, promosso e organizzato con dedizione dall’Associazione Culturale “Giuseppe Logoteta”, si configura come un appuntamento di alto profilo, pensato per celebrare e tramandare la memoria di un uomo straordinario. Giuseppe Logoteta, martire della libertà, intellettuale illuminato e patriota del 1799, rappresenta un esempio di coraggio e integrità.

La sua vita, segnata dal sacrificio per gli ideali di Libertà, Uguaglianza e Fratellanza, incarna i principi fondanti di una società giusta, come spiegherà l’auotre il professor Pasquale Melissari, valori che l’Associazione intende riproporre con consapevolezza e profonda gratitudine. L’occasione è particolarmente significativa anche per esplorare il suo ruolo di Massone esemplare, contestualizzandolo nel fervido clima iniziatico e filosofico del XVIII secolo.

Ad impreziosire la serata a Reggio Calabria, un contributo artistico d’eccezione: la presenza del Maestro Pasquale Faucitano. Il violinista di chiara fama internazionale offrirà un’esibizione musicale di altissimo livello, le cui note risuoneranno in perfetta sintonia con la solennità e la profondità del messaggio veicolato dall’evento.

Un’occasione imperdibile per tutti coloro che desiderano approfondire la storia e i principi che hanno forgiato l’identità civile e culturale del nostro Paese, attraverso la riscoperta di figure che, come Giuseppe Logoteta, hanno dedicato la propria esistenza alla causa della libertà e del progresso.

Fabrizio Pace