61enne perde la vita in incidente a Corigliano Rossano

Un uomo di 61 anni ha perso la vita nella notte a seguito di un incidente stradale autonomo verificatosi in contrada Mezzofato, nell’area urbana di Corigliano. La vittima, alla guida della propria autovettura, ha perso il controllo del mezzo, uscendo di strada in un impatto che non ha coinvolto altri veicoli.

Sul luogo del sinistro sono prontamente intervenuti i Carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, che hanno avviato i rilievi tecnici per determinare le cause esatte dell’accaduto.

Contestualmente, i sanitari del 118 sono giunti sul posto, ma ogni tentativo di rianimare l’uomo, come riporta l’Ansa, si è rivelato purtroppo vano. Le indagini sono in corso per fare piena luce sulla dinamica che ha portato a questa tragica fatalità.

LL