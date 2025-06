Onore al Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, il gesto di vicinanza di una madre

Comando Provinciale di Taranto – Taranto , 14/06/2025 11:04

La notizia della tragica morte del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie ha profondamente scosso le nostre comunità e toccato il cuore di tanti cittadini. Tra loro, la signora Grazia ha voluto esprimere pubblicamente il suo dolore e la sua gratitudine per chi, come Carlo, ogni giorno veste la divisa per proteggere la collettività. “Sono una mamma, e questa mattina ho appreso con immensa tristezza la notizia della sua morte.

Le parole non bastano a colmare un dolore così profondo. Ogni volta che incontro un uomo o una donna in divisa, mi sento più sicura: sono come angeli che vegliano su di noi.” La signora sottolinea come indossare una divisa non sia una scelta dettata dalla costrizione, ma dal senso di responsabilità, di onore e di dedizione al bene comune. Un impegno che oggi lascia un vuoto incolmabile nella famiglia di Carlo, tra i colleghi e in tutti coloro che credono nei valori di giustizia e servizio.

“Vorrei potervi abbracciare uno ad uno e ringraziarvi, in ogni momento della vita, per ciò che fate e per ciò che rappresentate. So che è il vostro lavoro, ma la vita è sacra, sempre. Il mio abbraccio raggiunga tutti voi e la famiglia del vostro collega Carlo. Occhi aperti sempre.

Vi esprimo vicinanza, gratitudine e che Dio vi benedica.” Oggi, tutta l’Arma dei Carabinieri condivide un profondo dolore, ma resta fiera del quotidiano impegno di chi, come Carlo, ha scelto di servire lo Stato fino all’estremo sacrificio. Ogni parola di conforto, ogni sguardo di riconoscenza, ci ricorda perché ogni giorno indossiamo la nostra uniforme con orgoglio: essere al fianco dei cittadini nei momenti più difficili.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/onore-al-brig.-ca.-carlo-legrottaglie-il-gesto-di-vicinanza-di-una-madre