F1, Canada: Russell trionfa da pole, Antonelli sul podio a Montreal

George Russell non si è lasciato sfuggire l’opportunità e ha trasformato la sua pole position in una vittoria ineccepibile al Gran Premio del Canada, dimostrando una maturità e una freddezza da veterano. Sul circuito Gilles Villeneuve, il giovane britannico ha controllato la gara dal primo all’ultimo giro, senza lasciare a Max Verstappen alcuna reale possibilità di impensierirlo, con l’olandese che si è accontentato di una pur solida, ma stavolta inaspettatamente passiva, piazza d’onore.

La giornata è stata memorabile non solo per il vincitore, ma anche per il talento emergente Andrea Kimi Antonelli, che ha firmato una prestazione maiuscola conquistando un sorprendente terzo posto. Il giovane italiano ha impressionato fin dal via, dove ha mostrato grande determinazione superando prontamente Oscar Piastri, per poi gestire la gara con autorevolezza, resistendo alla pressione dei piloti più esperti e assicurandosi un podio di grande prestigio. Sul fronte strategie, il Gran Premio ha offerto subito spunti interessanti. Le mosse audaci di Lando Norris e Charles Leclerc, entrambi partiti con la mescola dura, non hanno sortito gli effetti sperati nella loro totalità.

Per il ferrarista, in particolare, la scelta aggressiva ha pagato solo in parte, permettendogli comunque di “arpionare” un dignitoso quinto posto al traguero, un risultato che testimonia la capacità di recupero e l’impegno della Rossa in un fine settimana complicato.

Meno brillante la domenica di Lewis Hamilton, che non è riuscito a lasciare il segno, chiudendo sesto in una gara incolore, condizionata da presunti problemi meccanici che hanno minato la sua performance. Ma il vero dramma del finale si è consumato in casa McLaren: un’accesa battaglia interna ha visto Lando Norris tentare un sorpasso azzardato su Piastri, una manovra che si è conclusa con il britannico a muro, gettando un’ombra su un weekend che per il team di Woking aveva promettenti basi.

Montreal ha dunque regalato emozioni e conferme, ma anche qualche spunto di riflessione per il prosieguo del campionato. Russell si riafferma come forza da non sottovalutare, Antonelli si candida a sorpresa della stagione, mentre le dinamiche interne di alcuni top team promettono scintille per le prossime gare.

Bart Zag