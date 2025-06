Gennaro Gattuso nuovo CT Azzurro!

Gravina: “Un simbolo del calcio Italiano al timone della Nazionale”

È l’alba di una nuova era per la Nazionale italiana di calcio. La Federcalcio, per voce del suo Presidente Gabriele Gravina, ha ufficializzato questa mattina la nomina di Gennaro Gattuso a nuovo Commissario Tecnico degli Azzurri. Un annuncio che segna un passaggio di consegne significativo, affidando il timone a un’icona del nostro calcio, la cui grinta e passione sono da sempre sinonimo di maglia Azzurra.

“Gattuso è un simbolo del calcio italiano, l’Azzurro per lui è come una seconda pelle,” ha dichiarato Gravina, sottolineando fin da subito la profonda connessione emotiva e professionale tra l’ex centrocampista e la selezione nazionale. Questa affinità, unita a “le sue motivazioni, la sua professionalità e la sua esperienza,” sono state le chiavi di volta nella scelta della Federcalcio per guidare l’Italia verso i prossimi cruciali impegni internazionali.

Il Presidente Gravina ha ribadito la portata della sfida e la visione che ha portato a questa decisione: “Siamo consapevoli dell’importanza dell’obiettivo che vogliamo raggiungere, lo ringrazio per la disponibilità e la totale dedizione con cui ha accettato questa sfida, condividendo il progetto della FIGC di sviluppo complessivo del nostro calcio, nel quale la maglia azzurra riveste una centralità strategica.”

Parole che delineano un impegno a lungo termine, dove l’eredità di Gattuso non sarà solo tattica, ma anche valoriale, con l’obiettivo di infondere nei giocatori lo spirito combattivo e la dedizione che lo hanno sempre contraddistinto.

L’arrivo di Gattuso al timone della Nazionale apre un capitolo atteso, con la speranza di una rinascita sportiva e morale, affidata a un uomo che il campo lo ha sempre vissuto con intensità viscerale, e che ora è chiamato a trasmettere la sua fiamma alla nuova generazione di talenti azzurri.

Bart Zag