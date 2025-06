La Croce Rossa Italiana compie 161 anni. Valastro: “un cammino di umanità. CRI risorsa della Nazione”

Roma, 15 giugno 2025 – Quello della Croce Rossa Italiana è un vero e proprio “cammino di Umanità”. Con queste parole Rosario Valastro, Presidente nazionale della CRI, apre il suo discorso alle Volontarie e ai Volontari sui canali social dell’Associazione, in occasione del centosessantunesimo compleanno della più grande Organizzazione di Volontariato del Paese.

Nata il 15 giugno del 1864 a Milano, la Croce Rossa Italiana ha oggi “una grande presenza sul territorio, con circa 1.500 sedi in altrettanti Comuni, una presenza di cui fare tesoro, perché la CRI è una risorsa per la nostra Nazione e cercheremo sempre più di valorizzarla promuovendo progetti di prossimità in ambito sociale, sanitario e nelle scuole”, aggiunge Valastro.

A fare da sfondo alle parole del Presidente della Croce Rossa Italiana le immagini di Volontarie e Volontari impegnati nel supporto alle persone senza fissa dimora, le ambulanze che attraversano le città, le attività di sensibilizzazione sul territorio, le manovre di Primo soccorso, i tanti servizi a sostegno della popolazione.

“Buon compleanno a tutti. Siate sempre orgogliosi di questa nostra Associazione”, conclude Rosario Valastro. (foto di repertorio)

comunicato stampa