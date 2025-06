MO: Raid israeliani su Iran, Trump avverte e Iran accusa

La polveriera mediorientale è deflagrata in una spirale di attacchi e minacce incrociate, portando la regione sull’orlo di un’escalation senza precedenti. L’aeronautica militare israeliana ha sferrato una serie di raid aerei mirati in Iran, innescando una drammatica reazione a catena che ha già registrato vittime e riacceso l’allerta globale.

Le operazioni israeliane, scattate a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza speciale su tutto il territorio israeliano da parte del Ministro della Difesa Israel Katz, hanno avuto come obiettivo siti sensibili nella Repubblica Islamica. Fonti non ufficiali a Teheran hanno riferito di violente esplosioni e alte colonne di fumo in diverse aree della capitale iraniana, comprese le vicinanze dell’aeroporto.

Tra gli obiettivi più rilevanti, sarebbe stata colpita la residenza della Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei, nel quartiere di Pastour, dove si trova anche il palazzo presidenziale di Masoud Pezeshkian. Il Premier israeliano Benyamin Netanyahu, affiancato dai Ministri Katz e Ron Dermer, ha confermato un “colpo d’apertura molto riuscito”, prefigurando ulteriori “moltissimi risultati”.

La reazione di Teheran è stata immediata e veemente. Il Ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, nella sua prima apparizione pubblica dall’inizio degli attacchi di venerdì, ha accusato duramente Israele di aver “oltrepassato una nuova linea rossa del Diritto internazionale, attaccando i siti nucleari, vietati in qualsiasi condizione”. Araghchi ha denunciato l’azione come una “chiara aggressione all’integrità territoriale e alla sovranità nazionale dell’Iran” e una “violazione della Carta delle Nazioni Unite”, ribadendo il “diritto legale e legittimo” dell’Iran di difendersi. Tuttavia, il Ministro ha anche aperto uno spiraglio per una de-escalation, affermando: “Se l’aggressione si ferma, anche le nostre risposte si fermeranno.”

Parallelamente, la posizione degli Stati Uniti si è rivelata complessa e ambivalente. Il giornalista israeliano Barak Ravid di Axios ha rivelato che Israele avrebbe esortato l’amministrazione Trump a partecipare direttamente alla guerra per eliminare il programma nucleare iraniano.

Tuttavia, un funzionario statunitense ha dichiarato a Ravid che “al momento l’amministrazione non sta prendendo in considerazione una simile iniziativa”. Nonostante la cautela sulla partecipazione diretta, il Presidente Donald Trump ha inviato un monito inequivocabile a Teheran. Dopo le minacce iraniane di colpire le basi USA in Medio Oriente, Trump ha dichiarato: “Gli USA non hanno nulla a che fare con l’attacco all’Iran della notte scorsa. Se venissimo attaccati in qualsiasi modo dall’Iran, tutta la forza e la potenza delle Forze Armate statunitensi si abbatterebbe su di voi a livelli mai visti finora.”

Sorprendentemente, nella stessa dichiarazione, Trump ha anche lasciato aperta la porta a una soluzione diplomatica: “Tuttavia, possiamo raggiungere un accordo tra Iran e Israele.” Nel frattempo, il costo umano di questa escalation si fa già sentire. Il servizio medico d’emergenza israeliano (Magen David Adom) ha aggiornato il bilancio degli attacchi iraniani contro Israele a tre morti e circa 80 feriti, molti dei quali gravemente.

Le esplosioni a Tel Aviv, in particolare, hanno causato la morte di almeno una donna e numerosi feriti. La situazione rimane estremamente fluida e carica di incertezze, con il rischio di un’espansione del conflitto che incombe sull’intera regione. Le parole dure ma anche le aperture diplomatiche di Washington aggiungono un ulteriore livello di complessità a uno scenario già precario.

Ile And