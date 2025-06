Tenerini (FI): “Da Tajani una lezione di politica estera: visione, fermezza e ruolo attivo dell’Italia”

«In un tempo in cui la politica estera rischia di essere inghiottita dall’estemporaneità dei commenti e dal rumore di fondo, l’intervento del Ministro Antonio Tajani oggi in Parlamento restituisce alla diplomazia italiana il tono che le compete: quello della fermezza, della lucidità, della responsabilità.

Di fronte alla crisi tra Israele e Iran, Tajani ha saputo tenere insieme ciò che la buona politica deve sempre saper coniugare: il diritto alla difesa di un popolo minacciato dall’ombra nucleare e la necessità di lavorare instancabilmente per una via diplomatica. Non c’è ambiguità in questa posizione, c’è la complessità del reale, affrontata con coraggio e visione.

L’Italia ha parlato con le capitali del mondo, ha attivato ogni canale di confronto, ha dato prova di autorevolezza nei consessi internazionali. E lo ha fatto senza strappi, ma senza incertezze. Abbiamo visto uno Stato presente, capace di proteggere i suoi cittadini e le sue missioni all’estero, di operare evacuazioni umanitarie con efficienza e umanità, e allo stesso tempo di non sottrarsi al dovere di mediazione che ci è storicamente riconosciuto.

In queste ore difficili, il Ministro Tajani ha incarnato appieno il ruolo che spetta all’Italia: non una nazione che osserva, ma una nazione che agisce, che tiene il punto e che offre, nel dialogo tra le potenze, una sponda credibile e stabile.

Forza Italia è orgogliosa del suo segretario e del suo impegno al servizio del Paese e della pace. Quando la diplomazia parla con voce ferma, non servono toni alti: servono idee chiare e senso dello Stato. E Antonio Tajani ha dimostrato di possederli entrambi». (foto di repertorio)

comunicato stampa – On. Chiara Tenerini

Deputata di Forza Italia – Capogruppo in Commissione Lavoro