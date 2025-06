Tenta furto su un’auto: la Polizia di Firenze arresta 30enne di origine marocchina all’interno del parcheggio adiacente all’Ospedale Careggi

Venerdì pomeriggio, le Volanti di via Zara sono intervenute nei pressi del viale Gaetano Pieraccini, traendo in arresto un 30enne di origine marocchina per tentato furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe recato al pronto soccorso dell’Ospedale Careggi assumendo delle condotte moleste e, a seguito di tali comportamenti, sarebbe stato allontanato dal personale addetto alla vigilanza.

A questo punto, il 30enne, si sarebbe diretto nel parcheggio adiacente all’ospedale e, dopo aver infranto con un pugno il vetro del finestrino di un’autovettura in sosta, si sarebbe introdotto asportando alcuni oggetti presenti all’interno dell’abitacolo.

Il personale addetto alla vigilanza del complesso ospedaliero, che aveva continuato a tenere d’occhio l’uomo, ha tempestivamente allertato le Forze dell’Ordine.

I poliziotti intervenuti, dopo aver riportato alla calma l’uomo e dopo avergli assicurato le cure necessarie per le ferite riportate alla mano, hanno rinvenuto, occultati all’interno dei pantaloni del 30enne, anche altra refurtiva. All’interno di una busta che aveva al seguito, invece, una cesoia.

Il 30enne di origine marocchina, noto per reati contro il patrimonio, è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura di Firenze, in attesa del rito per direttissima che si celebrerà questa mattina.

L’uomo, altresì, è stato deferito in stato di libertà per i reati di ricettazione e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Si precisa che l’effettiva responsabilità della persona indagata e la fondatezza delle ipotesi d’accusa a suo carico, dovranno essere sempre valutate nel corso del successivo processo e che al momento la stessa è assistita da una presunzione di innocenza.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Firenze/articolo/3333684e8a48f1c36776577983