Un successo anche l’utima sfilata del Concierto de Moda Internacional de Venecia

La magia inebriante di Venezia ha culminato oggi con la sontuosa chiusura della quarta edizione del Concierto de Moda Internacional, un evento che ha saputo elevare il prestigio della città lagunare nel panorama della moda globale.

Sotto la brillante regia di Antonia Jean, la rassegna ha trasformato il suggestivo e vibrante Mercato del Pesce in un tempio effimero dello stile, gremito all’inverosimile da un pubblico estasiato e dagli addetti ai lavori.

La mattinata si è aperta tra le arcate storiche e l’atmosfera autentica del mercato, dove un esclusivo showroom ha offerto un’immersione profonda nel cuore dell’artigianato.

Qui, pezzi unici, frutto della sapienza creativa latina, hanno svelato la loro bellezza, anticipando il trionfo della passerella serale.

Il vero culmine dell’evento è stato l’attesissima sfilata, un autentico tripudio di innovazione e savoir-faire. Tredici stilisti internazionali, la maggior parte dei quali provenienti dal fertile e vivace mondo dell’America Latina, hanno presentato collezioni che hanno lasciato il pubblico senza fiato.

Ogni abito, una narrazione intessuta di ricerca e passione, ha delineato traiettorie stilistiche audaci e raffinatissime, capaci di spaziare dall’eleganza più ricercata alle sperimentazioni avanguardistiche, confermando la versatilità e l’estro di questi talenti globali.

A impreziosire ulteriormente la serata e a sottolineare il calibro internazionale dell’evento, la presenza di Denny Mendez.

L’ex Miss Italia, oggi affermata attrice e modella, ha catturato l’attenzione con il suo carisma, esprimendo un profondo apprezzamento per le nuove collezioni e per la professionalità impeccabile delle modelle che hanno dato vita ad ogni creazione.

La sua entusiastica partecipazione ha coronato un’edizione che si è rivelata un successo su tutti i fronti.

Il Concierto de Moda Internacional de Venecia, sotto l’infaticabile guida di Antonia Jean, si consolida così come un crocevia fondamentale per le tendenze che modelleranno il futuro del lusso.

Non è solo una vetrina per l’eccellenza del design, ma un vero e proprio ponte culturale che celebra la diversità e l’innovazione, rafforzando il ruolo di Venezia come epicentro di stile e ispirazione nel mondo della moda.

Federica Rome