Istat: Inflazione in calo a maggio 2025, scende all’1,6%

L’Italia registra una nuova decelerazione dell’inflazione. Nel mese di maggio 2025, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, ha segnato una diminuzione dello 0,1% su base mensile e un aumento dell’1,6% su base annua.

Il dato conferma un rallentamento rispetto al +1,9% del mese precedente e si posiziona leggermente al di sotto della stima preliminare che indicava un +1,7%, ciò è che rende noto l’Istat.

Analizzando le componenti, i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona, comunemente definiti il “carrello della spesa”, mostrano un’accelerazione a maggio, passando da +2,6% a +2,7%. Al contrario, i prezzi dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto decelerano, scendendo da +1,6% a +1,5%.

L’inflazione acquisita per il 2025 si attesta a +1,3% per l’indice generale e a +1,6% per la componente di fondo, fornendo un quadro delle dinamiche dei prezzi nel corso dell’anno.

Al. Co.