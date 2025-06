Khamenei: Voci di un “salvacondotto” a Mosca e il rifugio nel bunker di Teheran

Le tensioni in Medio Oriente alimentano con insistenza le ipotesi su un possibile “salvacondotto” per la Guida Suprema dell’Iran, Ali Khamenei. Sebbene le voci iniziali si concentrassero direttamente su Khamenei, le recenti indiscrezioni, riportate da media come Iran International (sito di opposizione con sede a Londra, spesso ripreso dai media israeliani), The Week ed Espreso (Ucraina), suggeriscono che sia Ali Asghar Hejazi, consigliere capo per l’intelligence di Khamenei e figura influente nell’apparato di sicurezza iraniano, a condurre trattative segrete con la Russia.

L’obiettivo sarebbe assicurare una via di fuga per sé e la sua famiglia, con la promessa di un passaggio sicuro garantito dalle autorità russe in caso di crollo del regime o di un ulteriore deterioramento della situazione di sicurezza. Si parla anche di altri alti funzionari iraniani che starebbero cercando vie di uscita simili. Queste speculazioni si inseriscono in un contesto di escalation, evidenziato dai recenti raid aerei israeliani. Proprio a seguito di tali attacchi, che hanno colpito Teheran e, per la prima volta, Mashhad, è emerso che Khamenei e la sua famiglia si sarebbero rifugiati in un bunker sotterraneo a Lavizan, nella zona nord-orientale di Teheran.

Fonti citate da Iran International, The Economic Times e Sky TG24, indicano che Khamenei si era già nascosto nello stesso bunker durante precedenti operazioni contro Israele. Secondo alcune interpretazioni, Israele avrebbe potuto colpire Khamenei in precedenza, ma avrebbe scelto di non farlo per concedergli un’ultima opportunità di interrompere il programma di arricchimento dell’uranio iraniano. La situazione rimane estremamente tesa, con notizie di manifestazioni a Teheran, dove sono stati uditi slogan come “Morte al Dittatore”, e di ulteriori raid israeliani che hanno colpito anche siti missilistici a ovest della capitale iraniana.