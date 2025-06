Meloni al G7 di Kananaskis: Diplomazia e strategie globali. Oggi i colloqui con Merz e Starmer

Il Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, è arrivata in Canada per partecipare al Vertice G7, un appuntamento cruciale che si svolge dal 16 al 17 giugno. Alla vigilia dell’incontro, Meloni ha intensificato la sua attività diplomatica con colloqui bilaterali di alto livello, incontrando il Cancelliere tedesco Friedrich Merz e il Primo Ministro britannico Keir Starmer.

Italia-Germania: un asse strategico per l’Europa

L’incontro con Merz, a breve distanza dal loro recente faccia a faccia a Palazzo Chigi, ha consolidato la volontà di rafforzare la cooperazione tra Roma e Berlino. In particolare, i due leader hanno confermato l’intenzione di organizzare, a inizio 2026, una nuova edizione del Vertice intergovernativo tra Italia e Germania, un segnale chiaro della volontà di mantenere un dialogo strutturato su dossier strategici europei. Tra questi, il contrasto alle migrazioni irregolari e la competitività economica dell’Unione Europea, temi che si intrecciano con le sfide globali e con le dinamiche interne ai singoli Stati membri.

Ma la diplomazia di Meloni non si è fermata alle questioni europee. Il colloquio con Merz ha offerto anche l’opportunità di un confronto sugli sviluppi più recenti in Medio Oriente e sulla guerra in Ucraina, due dossier che restano centrali nelle relazioni transatlantiche e che saranno al centro del prossimo Vertice NATO dell’Aja. La posizione italiana, in linea con quella dei principali alleati occidentali, punta a mantenere un equilibrio tra il sostegno a Kiev e la ricerca di soluzioni diplomatiche per evitare un’escalation incontrollata.

Italia-Regno Unito: una nuova fase di cooperazione

L’incontro con Keir Starmer, nuovo Primo Ministro britannico, segna invece un momento di transizione nei rapporti tra Roma e Londra. Con il cambio di leadership nel Regno Unito, Meloni ha l’occasione di ridefinire le priorità bilaterali, in un contesto in cui il Regno Unito, fuori dall’UE, cerca di rafforzare le sue relazioni con i partner europei su sicurezza, commercio e politica estera.

Il colloquio ha permesso una discussione approfondita sui più pressanti temi dell’agenda internazionale, a partire dalla situazione in Medio Oriente e dal conflitto in Ucraina. Inoltre, è proseguito il coordinamento sia sull’agenda del G7 sia in vista del Vertice NATO dell’Aja, con una piena convergenza di vedute tra i due leader.

Sul piano bilaterale, Meloni e Starmer hanno passato in rassegna le principali piste di collaborazione, con un focus su energia, investimenti e sicurezza. Particolare attenzione è stata dedicata al Global Combat Air Programme (GCAP), il programma strategico per la difesa aerea che vede coinvolti Italia, Regno Unito e Giappone. Inoltre, è stata ribadita la volontà di rafforzare la cooperazione nel contrasto alla migrazione irregolare e alla lotta alla tratta degli esseri umani, un tema che accomuna le due nazioni e che resta centrale nelle politiche europee e britanniche.

Un G7 di grande rilevanza per l’Italia

Il G7 di Kananaskis si preannuncia dunque come un vertice di grande rilevanza, non solo per le decisioni economiche e geopolitiche che emergeranno, ma anche per il ruolo che l’Italia sta cercando di ritagliarsi nel contesto internazionale. Meloni, con una strategia che combina pragmatismo e visione a lungo termine, punta a consolidare la posizione italiana come interlocutore chiave nelle dinamiche europee e globali.

La sua agenda diplomatica, che intreccia relazioni bilaterali e strategie multilaterali, dimostra la volontà di Roma di essere protagonista nelle grandi sfide del nostro tempo: dalla sicurezza alla competitività economica, dalla gestione delle migrazioni alla stabilità internazionale. Il G7 sarà dunque un banco di prova per testare la capacità dell’Italia di influenzare le decisioni globali e di rafforzare il proprio peso politico nello scenario internazionale.

