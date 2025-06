Minacciava e molestava una connazionale: disposto divieto di avvicinamento alla vittima e il divieto di dimora nel comune di Rovigo

Nella giornata di ieri, la Squadra Mobile della Questura di Rovigo ha dato esecuzione alla misura cautelare personale, richiesta ed ottenuta dalla Procura della Repubblica di Rovigo, del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nonché del divieto di dimora nel comune di Rovigo, nei confronti di un cittadino nigeriano senza fissa dimora.

Le misure, richieste ed ottenute dalla Procura della Repubblica di Rovigo, sono state emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Rovigo nei confronti dell’uomo, poiché indiziato del delitto di atti persecutori commesso nei confronti di una connazionale.

L’ordinanza è stata emessa all’esito dell’attività investigativa svolta da personale della locale Squadra Mobile, nell’immediatezza dei fatti e su delega della Procura, finalizzata a ricostruire diversi episodi nei quali l’indagato avrebbe, in ipotesi accusatoria, adottato comportamenti intimidatori e violenti nei confronti di una donna nigeriana, di circa 50 anni, che svolge attività lavorativa presso un esercizio commerciale di questo centro cittadino. L’uomo, infatti, in più occasioni, si sarebbe presentato presso l’esercizio commerciale in cui la donna lavora rivolgendole frasi intimidatorie e minacciandola di morte, al punto da farle temere per la propria incolumità e per quella dei suoi famigliari e da indurla a cambiare abitudini di vita.

A seguito della misura, l’uomo non potrà in alcun modo avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, dalle quali dovrà mantenere una distanza di almeno 500 metri, dovendo inoltre astenersi dal comunicare con lei in qualunque forma. Lo stesso, inoltre, non avendo prestato il consenso all’applicazione del braccialetto elettronico, non potrà dimorare nel comune di Rovigo e nemmeno accedervi senza espressa autorizzazione del Giudice, per tutta la durata della misura cautelare.

