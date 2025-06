Pezzaze (Bs): Un appartamento occupato diviene una base per lo spaccio, arrestati 4 giovani

A Pezzaze, i Carabinieri della Stazione di Tavernole sul Mella hanno tratto in arresto quattro cittadini marocchini, tra i 27 ed i 32 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto d’armi od oggetti atti ad offendere.

Militari sono intervenuti a seguito di segnalazioni da parte di residenti che indicavano la presenza di cittadini extracomunitari che avevano occupato abusivamente un appartamento in località Lavone di Pezzaze.

Una volta all’interno gli operatori hanno identificato i quattro uomini, tutti irregolari sul territorio nazionale, e hanno proceduto ad una verifica dei locali.

Nel corso delle operazioni sono stati rinvenuti circa 1,2 chilogrammi di cocaina, suddivisa in panetti, 600 grammi di hashish, 3400 euro in contanti ritenuti provento delle attività di spaccio, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, nonché 2 macheti, 11 orologi di varie marche, documenti d’identità e carte bancarie intestate a cittadini italiani residenti in Valle Trompia.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro per le successive verifiche del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti, mentre per i restanti beni verranno avviati accertamenti al fine di verificarne la provenienza.

I quattro arresti sono stati convalidati dal Giudice per le Indagini preliminari, ed ai soggetti è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere.

Comunicato Stampa – Fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/un-appartamento-occupato-diviene-una-base-per-lo-spaccio

(foto di repertorio)