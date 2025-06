Quasi ultimato anche il tratto aggiuntivo della Gallico-Gambarie

In corso le prove di carico sui viadotti, Falcomatà e Versace: “Completiamo un’infrastruttura che sta cambiando il volto della Vallata”

“Sono in fase di ultimazione, le operazioni relative alle prove di carico degli ultimi segmenti della ‘Gallico – Gambarie’, l’arteria stradale che unisce la città con i comuni dell’intera Vallata del Gallico, e attraverso cui, cittadini e utenti, potranno beneficiare di una linea di collegamento veloce, sicura e dall’alto impatto attrattivo, con il mare e la montagna collegati da pochissimi minuti di percorrenza” – è quanto dichiarano il Sindaco Giuseppe Falcomatà e il Vicesindaco con delega alla Viabilità della Città Metropolitana Carmelo Versace. I viadotti ‘Laranghi’ e ‘Soraconi’, impalcati con acciaio Corten, sono entrambi a due campate e misurano circa 90 metri ciascuno. Per le prove di carico, sono stati caricati con più capacità, per un totale di 12 camion da 40 tonnellate ciascuno, complessivamente quasi 500mila chilogrammi di carico.

Rispetto ai lavori in fase di ultimazione da parte del Settore Viabilità della Città Metropolitana, con il coordinamento del Dirigente Lorenzo Benestare, impresa esecutrice Av, il sindaco Falcomatà ed il suo vice Versace aggiungono: “Il collaudo dei due viadotti, porterà in breve termine alla conclusione dei lavori dell’ultimo tratto di un’infrastruttura strategica, che sta già cambiando il volto della montagna reggina, valorizzandone bellezze paesaggistiche e vocazione turistica, attraverso un intervento infrastrutturale che permetterà di ridurre ulteriormente i tempi di percorrenza dal fondo valle fino alle porte del Comune di Santo Stefano, definendo un tracciato lineare di 600 metri e bypassando dunque la sequenza di curva di un km e 400 metri che accompagnava la strada sino al bivio di Podargoni”.

“Restituiamo definitivamente e completamente alla comunità – aggiungiamo – un’opera straordinaria, un’infrastruttura veramente importante per il territorio, unica nel suo genere, in grado di congiungere il mare dello Stretto all’Aspromonte, rivoluzionando per sempre il sistema della mobilità sul nostro territorio, ed in particolare quella del comprensorio, sul quale ricadono ben quattro Comuni preaspromontani, che attendevano da decenni una moderna e più accessibile via di comunicazione. Un ringraziamento va rivolto al Settore Viabilità della Città Metropolitana, agli ingegneri, ai tecnici, agli operai, è un’opera che questo territorio attendeva praticamente da 40 anni. Su di essa si sono concentrati gli sforzi di tante generazioni, per un iter realizzativo che ha coinvolto più enti, più amministratori, più associazioni e soprattutto migliaia di cittadini. dell’infrastruttura”.

comunicato stampa