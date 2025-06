ROAN Como: soccorse 5 persone sul Lago di Garda

Nel tardo pomeriggio del 15 giugno 2025, l’unità navale V.3004 in forza alla Sezione Operativa Navale Lago di Garda della Guardia di Finanza di Salò, durante una crociera di servizio, ha soccorso un natante che, rimasto incagliato su un basso fondale nei pressi della “Rocca di Manerba”, nel comune di Manerba del Garda, era impossibilitato a manovrare con rischio per la sicurezza della navigazione e per l’incolumità delle persone a bordo.

Nel dettaglio, l’operazione, innescata da un’attivazione della Guardia Costiera di Salò, è stata condotta nei confronti di un natante da diporto, di circa 9 metri di lunghezza, con a bordo 5 persone, tre uomini e due donne. L’equipaggio della vedetta delle Fiamme Gialle, raggiunta la zona segnalata e localizzato il natante in difficoltà, si è assicurato che le persone a bordo non fossero ferite o bisognose di cure e, successivamente, ha provveduto, con articolate e complesse manovre, stante la presenza di numerosi scogli, a disincagliare l’unità e a rimorchiarla in acque sicure. I diportisti, a bordo della propria imbarcazione, hanno poi raggiunto, con il supporto dell’unità navale del Corpo, il porto di abituale ormeggio.

La componente navale della Guardia di Finanza, presente sui maggiori laghi e fiumi lombardi, costituisce un imprescindibile presidio di sicurezza per la tutela dell’economia legale e a contrasto delle attività illecite, concorrendo nelle attività di soccorso a salvaguardia della vita umana.