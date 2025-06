Vittoria: Maltrattamenti in famiglia, ordinanza di braccialetto elettronico per un 53enne

Gli agenti della Polizia di Stato, appartenenti al Commissariato P.S. di Vittoria, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di divieto di avvicinamento, con applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Ragusa, nei confronti di un cinquantatreenne di Vittoria, indagato per maltrattamenti in ambito familiare.

Il provvedimento è stato adottato a seguito della denuncia presentata dalla moglie, che ha riferito di comportamenti gravemente vessatori e minacciosi da parte del coniuge, anche in presenza della figlia minore, protrattisi per diversi anni. Le dichiarazioni sono state riscontrate nel corso dell’attività investigativa, i cui esiti sono stati ritenuti idonei dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per richiedere al G.I.P. la misura cautelare.

Con il provvedimento, all’indagato è stato imposto il divieto di avvicinarsi e di comunicare con le persone offese, con l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza da luoghi da esse frequentati. Il rispetto delle prescrizioni viene monitorato attraverso strumenti di controllo previsti dalla normativa.

