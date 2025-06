Campionato Europeo Under 21: Italia-Spagna 1-1

Trnava (Slovacchia), 18 giugno 2025 – Un pareggio dal sapore agrodolce, ma fondamentale, per l’Italia Under 21 che chiude la fase a gironi degli Europei in Slovacchia con un combattuto 1-1 contro la Spagna. Il risultato assicura agli Azzurrini il secondo posto nel Gruppo A, mantenendo vivo il sogno continentale.

Il CT Nunziata ha optato per un ampio turnover, mescolando le carte in tavola in vista delle prossime sfide. Dopo un avvio caratterizzato da un fisiologico assestamento, gli Azzurrini hanno preso progressivamente le misure agli avversari, iniziando a costruire occasioni significative.

La verve offensiva si è manifestata con le chance di Fazzini e la doppia opportunità creata da Kayode e Pisilli, che hanno messo a dura prova la retroguardia spagnola. La ripresa si è aperta con il vantaggio della Spagna al 53′: una pregevole combinazione tra Moleiro e Moro ha liberato quest’ultimo in posizione centrale, permettendo a Rodriguez di insaccare con un preciso piatto destro, portando i iberici in vantaggio.

La reazione italiana, tuttavia, è stata quasi immediata e di rara bellezza. Solo sei minuti più tardi, al 59′, è salito in cattedra Pisilli con una splendida azione personale: il giovane talento ha penetrato l’area avversaria con determinazione, fulminando l’estremo difensore Cunat con un diagonale di destro potente e chirurgico, ristabilendo l’equilibrio sul 1-1.

Il pareggio finale, ottenuto contro una delle favorite del torneo, conferma il carattere e la profondità della rosa azzurra, capace di adattarsi e reagire anche di fronte a scelte tecniche audaci e a situazioni di svantaggio. Ora l’Italia si prepara ad affrontare le prossime tappe del torneo con la consapevolezza di aver dimostrato solidità e potenziale, elementi cruciali per inseguire il prestigioso titolo europeo.

Bart Zag