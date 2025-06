La NASA e il Centro Aerospaziale Tedesco espanderanno la cooperazione nella campagna Artemis

Durante la sua partecipazione al Paris Air Show del 16 giugno, l’amministratore della NASA Janet Petro ha firmato un accordo con il DLR (Centro aerospaziale tedesco, o Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) per continuare una partnership nella ricerca in medicina spaziale. Questa rinnovata collaborazione si basa su precedenti sforzi di mitigazione delle radiazioni per il volo spaziale umano. Mentre la NASA avanza gli obiettivi dell’amministrazione Trump-Vance per l’esplorazione della Luna e di Marte, ridurre al minimo l’esposizione alle radiazioni spaziali è una delle aree chiave su cui l’agenzia sta lavorando per proteggere l’equipaggio nelle missioni di lunga durata.

Con questo accordo, DLR sfrutterà la sua esperienza nel volo spaziale umano e fornirà nuovi sensori di radiazioni a bordo del veicolo spaziale Orion durante la missione Artemis II della NASA, basandosi su precedenti lavori in questo settore durante la missione Artemis I. Il lancio è previsto per aprile 2026 e non più tardi di aprile 2026 e segnerà il primo volo di prova con equipaggio al comando di Artemis.

“In linea con gli accordi storici che la NASA ha stipulato con i partner internazionali come parte di Artemis, sono lieta di firmare oggi un nuovo accordo congiunto NASA-DLR, per consentire la ricerca sulle radiazioni a bordo di Artemis II”, ha dichiarato l’amministratore della NASA Janet Petro. “Il Centro Aerospaziale Tedesco è stato un partner prezioso in Artemis, avendo precedentemente lavorato con la NASA per testare la tecnologia fondamentale per la nostra comprensione delle radiazioni sugli esseri umani a bordo di un veicolo spaziale Orion su Artemis I e fornendo un CubeSat come parte di Artemis II. A seguito di un incontro produttivo tra il presidente Trump e il cancelliere tedesco Merz all’inizio di questo mese, sono entusiasta di costruire la nostra grande partnership con la Germania”.

Durante il viaggio di 10 giorni intorno alla Luna e ritorno della missione Artemis II, quattro dei nuovi rivelatori di radiazioni M-42 extended (M-42 EXT) di DLR saranno a bordo, contribuendo con dati vitali per supportare la sicurezza degli astronauti. Questo dispositivo di nuova generazione rappresenta una nuova fase di ricerca mentre la NASA e DLR continuano a lavorare insieme per salvaguardare la salute umana nello spazio.

Sotto la guida del presidente Trump, la campagna americana Artemis ha riacceso l’ambizione della NASA, innescando la cooperazione internazionale e l’innovazione all’avanguardia. La continua collaborazione con DLR e il dispiegamento dei loro avanzati rilevatori di radiazioni M-42 EXT a bordo di Artemis II esemplifica come l’amministrazione Trump-Vance stia guidando un’era d’oro di esplorazione e innovazione che mette gli astronauti americani sulla strada per la Luna, Marte e oltre.

“Per sviluppare misure protettive efficaci contro l’impatto delle radiazioni spaziali sul corpo umano, sono essenziali misurazioni complete e coerenti delle radiazioni nello spazio aperto”, afferma Anke Pagels-Kerp, membro del consiglio di divisione per lo spazio di DLR. “Alla fine del 2022, Artemis I trasportava 12.000 rilevatori passivi e 16 attivi all’interno dei manichini Helga e Zohar, che hanno volato a bordo della navicella spaziale Orion nell’ambito del progetto MARE di DLR. Questi hanno fornito un prezioso set di dati: le prime misurazioni continue della radiazione mai registrate oltre l’orbita terrestre bassa. Ora siamo entusiasti di fare il passo successivo insieme alla NASA e inviare i nostri rilevatori di radiazioni aggiornati intorno alla Luna nella missione Artemis II”.

Attraverso la campagna Artemis, l’agenzia stabilirà una presenza a lungo termine sulla Luna per l’esplorazione scientifica con i nostri partner commerciali e internazionali, imparerà a vivere e lavorare lontano da casa e si preparerà per la futura esplorazione umana di Marte.

Per ulteriori informazioni su Artemis, visitare: – https://www.nasa.gov/artemis